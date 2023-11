Erster Auswärtssieg seit Mai soll Schwung geben

Der SV Horn meldete sich in der 2. Liga mit einem Sieg zurück. Der 1:0-Erfolg beim FAC gab den Waldviertlern gleich mehrere Gründe zum Feiern: Nach vier Niederlagen in Serie, die die Horner in der Tabelle gefährlich nahe Richtung Abstiegsplätze spülten, gab's endlich wieder einen vollen Erfolg – den ersten seit 24. September, seit dem 4:0 gegen Sturm Graz II. Dazu war's der erste Auswärtssieg dieser Saison, nachdem es zuvor in sechs Spielen sechs Niederlagen hagelte. Es war überhaupt erst Horns dritter Sieg in der Fremde in diesem Kalenderjahr. Zuvor gewann der SV lediglich in der Vorsaison am 3. März in St. Pölten (2:0) und am 19. Mai beim späteren Bundesliga-Aufsteiger Blau Weiß Linz (1:0).

Horn-Coach Philipp Riederer sprach von einem „verdienten Sieg“, der ihm in der Schlussphase aber viele Nerven kostete. „Wir hätten das Spiel schon frühzeitig entscheiden müssen und höher gewinnen können.“

Denn während der FAC zwar drückte, offensiv aber weitegehend harmlos blieb, fand Horn im Konter richtige Sitzer vor. Marco Hausjell scheiterte zweimal alleine vor FAC-Keeper Simon Spari, dazu schoss Lorenzo Coco am leeren Tor vorbei. Am Ende war's aber auch Matteo Hotop im Horner Kasten zu verdanken, der kurz vor Abpfiff mit einem tollen Reflex einen möglichen Ausgleich verhinderte. Hotop musste diesmal anstelle vpn U21-Teamtorhüter Nikolas Polster ran, der aufgrund einer leichten Schleimbeutel-Entzündung im Knie geschont wurde.

„Er trainiert diese Woche wieder mit“, sagt Trainer Riederer. Daher soll Polster am Freitag gegen Amstetten wieder zwischen den Pfosten stehen. Für Ersatzmann Hotop gab's aber nur Lob: „Er hat große Ruhe ausgetrahlt, ein gutes Spiel abgeliefert“, sagt Riederer.

Ein gutes Spiel zeigte auch Niklas Hoffmann. Der Innenverteidiger erzielte in seinem elften Spiel bereits seinen vierten Treffer – den zweiten per Freistoß. Wie schon beim Heimsieg gegen Dornbirn traf der Deutsche in Cristiano Ronaldo-Manier, lupfte den Ball an der Mauer vorbei und via Innenstange ins Tor. Nicht nur deswegen gefiel Hoffmann. „Wir haben defensiv kaum etwas zugelassen, die Bälle gut wegverteidigt“, analysierte Riederer.

Nächster Gegner ist das Schlusslicht

Der möchte den Schwung jetzt beim Heimspiel gegen Schlusslicht Amstetten mitnehmen. „Wir sollten wieder Selbstvertrauen haben, während es beim Amstetten in dieser Saison noch nicht so richtig gut lief“, sagt Riederer. Zuletzt holten die noch sieglosen Mostviertler mit dem 2:2 in Liefering den vierten Saisonpunkt. Mit Julian Tomka und Burak Yilmaz stehen dort zwei Akteure unter Vertrag, die vorige Saison noch für Horn kickten. Mit dem Spanier Marco Toro spielt ein weiterer Ex-Horner für Amstetten.

In der Vorsaison – Horn gewann das Heimspiel 2:1, holte auswärts ein 2:2 – duellierten sich die beiden NÖ-Vertreter noch um Platz vier, den letztendlich die Horner holten – diesmal geht's um wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Bei Horn könnte am Freitag auch Adrian Hajdari wieder ein Thema sein. Der erlitt beim FAC-Spiel nach einem Zusammenstoß eine leichte Gehirnerschütterung und musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Das konnte er aber umgehend verlassen und soll in dieser Woche wieder ins Training einsteigen.