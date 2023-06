Erster Neuzugang für Horn

Mit Paul Gobara konnte der erste Horner Sommerneuzugang fixiert werden. Der 1,86m große Verteidiger war bereits in der Saison 2021/22 von Rapid an den SV Horn verliehen, wobei er auf 28 Pflichtspieleinsätze und 2 Tore kam. In der abgelaufenen Saison spielte der Linksfuß wieder beim SK Rapid, wo er vom Nachwuchs bis zu den Profis alle Mannschaften durchlief. Insgesamt kam der mehrfache Nachwuchsinternationale bis jetzt auf 55 Einsätze in der zweiten österreichischen Liga.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Wir freuen uns sehr, dass wir Paul wieder in unseren Reihen begrüßen dürfen. Bei ihm wissen wir was wir bekommen und er wird keine Zeit zum Akklimatisieren benötigen, das war uns in der jetzigen Situation sehr wichtig. Wir bekommen einen Spieler der von der Einstellung ein absoluter Vollprofi ist und sicher eine Führungsrolle in unserer Mannschaft einnehmen wird.“

Paul Gobara: „Ich bin sehr glücklich darüber, wieder ein Teil des SV Horn zu sein, da ich mich hier stets wohlgefühlt habe. Jetzt starte ich voller Vorfreude und Motivation in die neue Saison.“