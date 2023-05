Gelder flossen nicht: Horn stand knapp vorm Exodus

Im Oktober des Vorjahres beging der SV Horn sein 100-jähriges Bestandsjubiläum. Am 27. Mai wird dieses mit einem Festakt gebührend gefeiert. Dass es überhaupt noch zu diesen Feierlichkeiten kommt, ist eigentlich nur einem finanziellen Kraftakt mehrerer Beteiligter zu verdanken, denn: Wie jetzt bekannt wurde, stand der SV Horn, aktuell Tabellenvierter der Admiral 2. Liga, vor wenigen Wochen kurz vor der Einstellung des Spielbetriebs.

Der Grund: Zugesagte Sponsorgelder von Robert Mang flossen nicht. Zur Erklärung eine Rückblende: Robert Mang, mittlerweile 76 Jahre alt, prägte Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre das Geschehen beim damaligen Landesligisten SV Horn. Mang machte sich in der Region als Unternehmer einen Namen, war eine führende Persönlichkeit bei der Errichtung und Betreibung von Shopping-Center im In- und Ausland. Mit seiner Firma und gemeinsam mit seinem damaligen Geschäftspartner Thomas Kronsteiner (Obmann von 1995 bis 2015, heute Ehrenpräsident), verwirklichte er unter anderem auch „Shopping Horn“ am Standort Frauenhofen. Als Obmann und Sponsor war Mang zu dieser Zeit auch maßgeblich am sportlichen Horner Höhenflug beteiligt, der damals bis in die Regionalliga führte.

Gespräche liefen seit Frühjahr 2022

Nach vielen Jahren im Ausland kehrte Mang vor Kurzem zurück ins Waldviertel – und wurde seitdem vermehrt bei Heimspielen der Horner wahrgenommen. Rasch keimten Gerüchte auf, wonach der Unternehmer vor einem Comeback bei den Hornern stünde. So bestätigte Obmann Rudolf Laudon gegenüber der NÖN in der Ausgabe 42/2022 Gespräche mit Mang. Diese würden auf eine erneute Sponsoringtätigkeit von Mang abzielen.

Einen offiziellen Job in der Vereinsführung würde dieser aber nicht anstreben, gab Laudon zu Protokoll – wenngleich Gerüchte um gewünschte Posten-Neubesetzungen von Mang die Runde machten.

Was von Horner Seite damals aber niemand sagte – das laut aktuellem Statement gegenüber der NÖN zu diesem Zeitpunkt aber längst im Laufen war: Mang und Horn hatten sich bereits über ein Sponsoring verständigt. In einem Schreiben an die NÖN lautet es folgendermaßen: „Der SV Horn bestätigt, dass mit dem ehemaligen Obmann und Ehrenpräsidenten Robert Mang im Frühjahr 2022 Gespräche über eine gemeinsame Zukunft aufgenommen wurden. Diese Gespräche mündeten in der Unterzeichnung einer Sponsorvereinbarung/Sponsorzusage durch Robert Mang im mittleren sechsstelligen Bereich.“

Kolportiert werden 500.000 Euro, die danach angeblich sogar auf 600.000 Euro erhöht worden seien. Eine genaue Zahl des vereinbarten Sponsorings möchten die Horner Verantwortlichen nicht nennen.

Fix ist jedenfalls, dass der SV Horn diese Summe für die Budgetplanung der laufenden Meisterschaft, also der Saison 2022/23 aufnahm. Denn: Das Geld sollte laut Vereinbarung im Jänner 2023 fließen. „Die Anweisung des vereinbarten Sponsorbetrages an den SV Horn wurde von Robert Mang verbindlich für diesen Monat zugesagt“, beschreibt das Horner Schreiben das Prozedere. Und weiter: „Trotz seiner Vielzahl an Vorgaben und Anordnungen sowie seines Wiedereinstieges in den Verein, konnten wir leider bis zum heutigen Tag trotz mehrfacher Urgenzen keinen Zahlungseingang verbuchen.“ Denn Mang hätte sich seit dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung beim Verein eingebracht und „seinen Einfluss geltend gemacht“.

Da Mang im Jänner nicht die vereinbarte Summe überwies, begann bei Horn das große Nervenflattern. Mannschaftsstützen und Top-Verdiener wie Keeper Fabian Ehmann und Abwehrchef Sebastian Bauer mussten abgegeben werden, auf einen Lizenzantrag für die Bundesliga verzichteten die Horner – trotz Tabellenplatz drei – logischerweise gleich. Neuzugänge gab es bis auf den jungen Paul Lipczinski keinen. Im Nachhinein gesehen selbsterklärend, denn: Der Verein stand zu diesem Zeitpunkt knapp vor dem Aus.

Jetzt könnte das Gericht klären

Der SV Horn schreibt an die NÖN: „Die Einstellung des laufenden Spielbetriebs konnte durch enorme Anstrengungen und Bemühungen der Vereinsführung und dank einer Überbrückungsfinanzierung unter kräftiger Mithilfe langjähriger, treuer Freunde und Partner des SV Horn abgewendet werden.“

Der SV Horn sieht sich jedenfalls im Recht und pocht auf die zugesagten Gelder: „Der Verein behält sich im Hinblick auf die Nichteinhaltung seitens Robert Mang rechtliche Schritte vor.“ Heißt: Das Geld könnte vor Gericht eingeklagt werden. Die noch vier ausständigen Spiele in dieser Meisterschaft seien gesichert. Auch in der kommenden Saison möchte Horn an der 2. Liga teilnehmen – die Zulassung dafür bekam der Verein vor wenigen Wochen. Ein dafür ligataugliches Budget wurde aufgestellt. Ohne die geplanten Gelder von Mang, wie der Verein betont: „Für die kommende Spielzeit wurde in Anbetracht der derzeitigen Situation ein Budget ohne Sponsormittel von Robert Mang oder einer seiner Firmen eingereicht.“

Mang will oder kann sich nicht erinnern

Die NÖN konfrontierte Robert Mang mit diesen Vorwürfen rund um sein mögliches Comeback beim SV Horn. Der wollte oder konnte sich nicht daran erinnern. Mang wirkte überrascht, wollte sich weder an seine langjährige frühere Funktionärstätigkeit beim SV Horn erinnern können, noch, dass er in der jüngeren Vergangenheit etwas mit dem Verein zutun gehabt hätte.