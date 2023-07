Horn besiegt Marchfeld

Mit einem 2:1-Sieg über Regionalligist Marchfeld beendete Horn die zweite Trainingswoche. Trainer Philipp Riederer sah gegenüber dem 2:2 gegen Leobendorf vor allem in der ersten Halbzeit eine „deutliche Steigerung.“ Marco Hausjell brachte die Horner in Führung, de Gäste glichen noch vor der Pause aus. Ein Testspieler sorgte schließlich für den Horner Siegestreffer.

In der zweiten Halbzeit brachte Riederer eben Testspieler zum Einsatz. Der Einsatz dieser soll aber im überschaubaren Rahmen bleiben. „Es sind immer drei bis vier da – wir wollen sehen, wie sie charakterlich zu uns passen, wie sie sich einbringen“, sagt der Trainer.

Kein Testpilot mehr mehr Kilian Bauernfeind. Der gebürtige Tiroler stand zuletzt bei der WSG Tirol unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison zwei Einsätze in der Admiral Bundesliga verzeichnen konnte. Zudem war er in der zweiten Mannschaft der WSG (Regionalliga Tirol) aktiv. Ausgebildet wurde Bauernfeind in der Akademie Tirol, ehe der 21-Jährige zur Saison 2020/21 zur WSG II wechselte. In der darauffolgenden Spielzeit wurde er an den FC Dornbirn in die 2. Liga verliehen, wo er auf 28 Pflichtspieleinsätze kam.

„Mit Kilian Bauernfeind haben wir genau jenen Spieler für uns gewinnen können, den wir für unsere zentrale Position im Mittelfeld gesucht haben. Kilian verfügt schon über einige 2. Liga-Erfahrung und hat im Profikader eines Bundesligavereins auf höchstem Niveau trainiert. Ich bin überzeugt, dass er in dieser Saison eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird“, freut sich Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuerwerbung.

Geklärt wurde inzwischen auch eine Entscheidung im Trainer-Team: Stefan Kerzig, der bereits im Frühjahr als Co-Trainer tätig war, wird diese Funktion auch in der kommenden Saison ausüben. Trainer Riederer freut sich darüber: „Er ist ein Experte bei der Belastungssteuerung und der Videoanalyse, hatte Anteil an unserem vierten Platz in der Vorsaison.“

In dieser Woche geht Horns Testspielserie mit einem Spiel gegen die Wiener Austria (Samstag, auswärts) weiter. Terminisiert wurde inzwischen auch der Pflichtspielauftakt mit dem Erstrundenspiel im ÖFB-Cup: Hier tritt Horn am Samstag, 22. Juli (17.30 Uhr) bei Regionalligist Leobendorf an.