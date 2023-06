Horn freut sich auf „Baumi“-Geld

Über einen Geldregen darf sich der SV Horn freuen, denn: Der St. Leonharder Christoph Baumgartner, der seine ersten fußballerischen Schritte beim SV Horn machte, wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig. Davon profitiert auch sein Ex-Nachwuchsverein Horn. Das Zauberwort heißt „Solidarity Fee“, also Solidaritätsbeitrag. Der gebührt den Ausbildungsinstitutionen, um sie für ihre Tätigkeit zu belohnen, wenn ein Kicker aus einem laufenden Vertrag „herausgekauft“ wird. Bei 27 Millionen Ablöse würden also die AKA St. Pölten mit 472.500 Euro und der SV Horn mit 67.500 Euro mitkassieren. Über das erwartete Geld freut sich Horn: „Wir können derzeit jeden Cent brauchen“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel. Noch müsse aber abgewartet werden, wieviel Geld es am Ende wirklich wird. „Noch wissen wir ja nicht, ob die kolportierte Summe auch wirklich stimmt.“ Horn bastelt derzeit am Kader für die neue Saison. Kein leichtes Unterfangen: „Wir brauchen viele neue Spieler“, weiß Zinkel. Bisher wurde lediglich Paul Gobara von Rapid II verpflichtet. Mit Paul Gobara von Rapid II kommt ein in Horn bekannter Kicker. Der 23-Jährige trug bereits zur Saison 2021-2022 das SVH-Triokot. Trainer Philipp Riederer sieht den Neuzugang in der Innenverteidigung.

Apropos Rapid: Horn sprach zuletzt – wie andere Vereine auch – bezüglich einer möglichen Kooperation bei den Hütteldorfern vor. Nun überlegten es sic die Wiener aber komplett anders, es wird mit keinem Verein eine Kooperation geben.

Die Horner nahmen in der Vorwoche bereits wieder das Training auf. Von einer prinzipiell „guten ersten Trainingswoche“ sprach Trainer Philipp Riederer. Der Abgang von Kapitän Andree Neumayer überraschte schlussendlich aber doch. „Der Verein muss auch die wirtschaftliche Seite abwägen. Das Ziel muss sein, dass der abgegebene Spieler auch gleichwertig ersetzt wird.“ Für Riederer wäre wichtig, dass das noch vorhandene Grundgerüst gehalten wird: „Damit die Fluktation nicht zu groß wird.“

In der ersten Trainingswoche hatten die Horner einige Testkandidaten dabei, die beim Test gegen Leobendorf und beim Turnier in Eggenburg eingesetzt wurden. Gegen Regionalligist Leobendorf kamen die Horner zu einem 2:2-Remis, beim Turnier in Eggenburg traf man auf die Gastgeber und 1. Landesligist Retz. Retz besiegte man mit den Profis 4:0, gegen Eggenburg kamen großteils Spieler der Amateurmannschaft zum Einsatz – 2:1 gewonnen.

Sonntagabend erfolgte die Auslosung zur ersten Runde des ÖFB-Cups: Hier bescherte das Los erneut Leobendorf zum Gegner. Gespielt wird zwischen 21. und 23. Juli auswärts. „Das wird alles andere als leicht“, sagt Geschäftsführer Zinkel. „Die Chancen stehen 50:50“, will er von einer Favoritenrolle gegen nichts wissen.