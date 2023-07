Horn: Geschäftsführer Zinkel steht vorm Abschied

Der strikte Sparkurs des SV Horn hat nun auch erste Auswirkungen auf die organisatorische Ebene: Geschäftsführer Andreas Zinkel wurde ein Ablaufdatum per 30. September verpasst, Chefscout Peter Kastanek musste aus finanziellen Gründen seine Tätigkeit überhaupt per sofort beenden,

Was war passiert? Zinkels Vertrag lief am 30. Juni aus. Bis zuletzt war völlig offen, wie es hier weitergeht, konnte diesbezüglich niemand eine Antwort geben. Alles eine Frage der Finanzen, nach dem Scheitern des Sponsoren-Deals mit Ehrenpräsident Robert Mang – die NÖN berichtete. Jetzt wurde eine Übergangslösung präsentiert. „Wir haben uns auf eine periodische, weitere Zusammenarbeit bis Ende September geeinigt. In dieser Zeit werde ich – wie in den letzten Jahren – die Transferperiode verantworten und wir werden gemeinsam Strukturen für die Post-Ära Zinkel einleiten“, sagt Noch-Geschäfsführer Andreas Zinkel. Dass er sich mit umgehängtem Ablaufdatum nicht gleich seiner Aufgaben entbinden lassen wollte, war für den Manager kein Thema: „Für mich ist es sehr wichtig, den Verein in dieser schwierigen Phase nicht im Stich zu lassen. Ich werde bis zum letzten Tag mit derselben Energie, wie in den letzten Jahren, weiterarbeiten.“

Für Obmann Rudolf Laudon ist hier das letzte Wort aber noch nicht gesprochen: „Wenn es nach mir geht, dann werden wir auch über den 30. September hinaus zusammenarbeiten.“ Warum Zinkel dann nicht gleich mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet wurde? „Wir mussten aufgrund der aktuellen Herausforderung mit der Transferzeit schnell handeln“, sagt Laudon.

„Müsste ein Wunder geschehen“

Zinkel bestätigt, dass noch einmal über seine Person gesprochen wird, hegt aber keine großen Hoffnungen mehr auf eine langfristige Bindung: „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir vor Ablauf der Periode nochmals ein Gespräch über die Fortsetzung führen. Da müsste allerdings ein Wunder geschehen, um weiterhin zusammenzuarbeiten.“ Gemeint sind hier die Finanzen, nicht die persönliche Ebene, wie Zinkel ausführt: „Die Gespräche waren von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Ich habe durchaus Verständnis für die schwierige Situation des Vereins.“

Diese schwierige Situation dürfte sich aber nicht so schnell ändern. Denn vom angeblich zugesagten „mittleren sechsstelligen Sponsorbetrag“ von Ehrenpräseident Robert Mang fehlt weiterhin jede Spur. „Da gibt's leider nichts Neues“, sagt Laudon.

Daher konnte sich der Verein auch nicht mehr die Dienste von Chefscout Peter Kastanek leisten. Der bestätigt das: „Der Verein hat sich fair verhalten, mir das ganz ehrlich mitgeteilt.“

Trotz angespannter Situation beruhigt Obmann Rudolf Laudon aber: Die Saison für die 2. Liga sei finanziell abgesichert.