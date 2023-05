Horn greift ins Titel-Rennen ein

Was war das für ein verrückter Spieltag in der 2. Liga! Massiven Anteil daran hatten die Horner. Die standen gegen Tabellenführer Blau-Weiß Linz gefühlt 90 Minuten lang unter Dauerdruck, mussten zudem die komplette zweite Halbzeit – Torhüter Matteo Hotop sah in Minute 46 die Rote Karte – mit einem Mann weniger auskommen und gewannen trotzdem. Möglich machten das unter anderem zwei Debütanten: Krems-Kooperationsspieler Haris Ismailbecioglu vollendete in Minute 87 einen Horner Konter mit dem Goldtreffer zum 1:0, Ersatzkeeper Niklas Linke parierte in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter von Linz-Kapitän Brandner.

Zwei Runden vor Schluss rutschten die Linzer damit von Platz eins. Dort thront erstmals in dieser Saison der GAK, der die Horner Schützenhilfe dankend annahm und Rapid II 2:0 bezwang. Keinen Nutzen aus dem Horner Überraschungssieg zog hingegen der SKN St. Pölten, der in Kapfenberg 1:2 verlor und somit den Sprung auf Platz eins verpasste.

Abwehr muss komplett umgebaut werden

umgebaut werdenWährend das Titelrennen also total spannend bleibt, hat Horn nun gute Karten auf den vierten Platz. Bevor es am letzten Spieltag zum direkten Duell zu Verfolger Amstetten geht, wartet am Freitag das letzte Heimspiel dieser Saison. Und dabei hat Horn mit Ausfällen zu kämpfen – fast die gesamte Defensiv-Reihe fällt aus.

Neben Goalie Hotop flog in Linz auch Außenverteidiger Alexander Joppich vom Platz. Nach wiederholter Kritik infolge des verhängten Elfmeters sah er die Ampelkarte und ist gegen die Vorarlberger ebenso gesperrt.

Gesperrt fehlen auch die Innenverteidiger Niklas Hoffmann (13. Gelbe Karte und somit die meisten in der Liga) und Frank Stureing (5. Gelbe). Retour kommt indes der zuletzt gesperrte Burak Yilmaz.

Wie Trainer Philipp Riederer die Abwehr umbaut, lässt ernoch offen: „Wir haben zwei Optionen. Entweder wir holen junge Spieler von den Amateuren, oder wir funktionieren Mittelfeldspieler für die Abwehr um.“ Auf diesem Weg halfen im bisherigen Saisonverlauf bereits Andree Neumayer oder Markus Wallner in der Viererkette aus.

Gegner Dornbirn – zuletzt 0:0 daheim gegen den FAC – schwebt noch in Abstiegsgefahr. Denn nachdem Ostliga-Meister Stripfing nun in dritter Instanz, beim Ständig Neutralen Schiedsgericht, doch noch die Zulassung für die 2. Liga bekam, wird es fix drei Absteiger geben. Wie schätzt Riederer den kommenden Gegner ein? „Spielerisch stark, der in der Vergangenheit aber Probleme beim Umschaltspiel hatte und dadurch entscheidende Tore bekommen hat.“