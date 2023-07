Horn holt Wiener Neustädter von Bayern II

„Ein weiterer Schlüsselspieler“ sei er, gab der Verein bekannt: Der erst 20-jährige und großgewachsene (1,91 Meter) zentrale Mittelfeldspieler Emilian Metu ist der nächste Sommerneuzugang des SV Horn. Seit Sommer 2021 schnürte der Youngster seine Schuhe für die zweite Mannschaft des FC Bayern, absolvierte in der Regionalliga Bayern 34 Einsätze.

Er ist ein Rohdiamant. Andreas Zinkel, Geschäftsführer SV Horn

Hierzulande ist der Wiener Neustädter aber ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt, in der Jugend kickte er in seiner Heimatstadt für Haidbrunn-Wacker, ehe er 2016 in die AKA St. Pölten wechselte. Im Herbst 2020 schloss er sich dem SKN St. Pölten an, kam aber vorrangig bei den Juniors zum Einsatz. Im Juli 2021 folgte der Wechsel nach München, ehe er im Herbst zu Bundesligist Austria Klagenfurt verliehen wurde - in Österreichs höchster Spielklasse reichte es aber nur für einen Einsatz, vorrangig war Metu Teil der zweiten Mannschaft.

Für Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel ist die Verpflichtung eine Investition in die Zukunft: „Emilian Metu ist ein Rohdiamant, der in dieser Saison hoffentlich von unserem Trainerteam dementsprechend geschliffen wird. Er hat ein unglaubliches Auge für die entscheidenden Situationen und ein sensationelles Passspiel. Zusätzlich verfügt Emilian über eine sehr gute Physis, er wird in der Zukunft ein wesentlicher Bestandteil für das Erreichen unserer Ziele sein.“

Im Waldviertel wird der 20-jährige Niederösterreicher die Rückennummer 31 übernehmen.