Horn „kämpft“ um sein Spielfeld

Optimismus gibt's im Horner Lager vor dem Heimspiel am Freitag (18.10 Uhr) gegen die Vienna. Zumindest, was die Durchführung des Spiels betrifft. Nachdem das Heimspiel gegen Liefering aufgrund eines Algenbefalls des Drainage-Systems, wodurch das Wasser vom Platz nicht mehr ablaufen konnte, noch abgesagt werden musste, soll der Platz wieder rechtzeitig matchtauglich gemacht werden. Nach Inspektionen und eingeholten Gutachten wird seit Montag im Hochbetrieb gearbeitet, das Spielfeld neu eingesandet und im Untergrund gebohrt. Was den Hornern in die Karten spielt, ist die derzeit günstige Witterung ohne Regen. „Bleibt es so, dann hoffen wir, dass wir am Freitag in Horn spielen können“, sagt Geschäftsstellen-Leiterin Tanja Richter. Bis Mittwoch muss eine Entscheidung gefallen sein. Daher musste für den „worst case“ auch ein Ausweichstadion bei der Bundesliga bekanntgegeben werden. Hier verständigten sich die Horner mit Wiener Neustadt. Kann also in der Sparkasse Horn Arena am Freitag nicht angepfiffen werden, tritt Horn in Wiener Neustadt gegen die Vienna an. Bereits am folgenden Dienstag findet der Nachtrag gegen Liefering statt.

Cheftrainer Philipp Riederer hofft auf die ersten Punkte, warnt aber: „Die Vienna hat eine unglaubliche Qualität, mit dem Duo Peham/Monschein einen Top-Angriff für die 2. Liga.“ Dass die Wiener aus den ersten drei Spielen erst einen Punkt holten, will Riederer nicht überbewerten. Denn nach dem 0:2 zum Start gegen Bregenz verspielten sie sowohl gegen Sturm II (2:2) als auch gegen den GAK (2:3) jeweils eine 2:0-Führung. „Die Vienna ist wie wir noch in einer Findungsphase. Aber dieser Kader ist richtig stark.“ Riederer selbst kann aus dem Vollen schöpfen, legte mit seinem Team am Monatg wieder voll mit dem Training los.