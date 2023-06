Horn: Keine Kooperation mit Rapid

Die Hoffnung war da, um in dieser angespannten Personalsituation an Spielermaterial zu kommen: Nun kassierte der SV Horn vom SK Rapid Wien aber eine Absage, was eine mögliche Zusammenarbeit betrifft. Wie auch alle anderen Klubs, die sich um eine Zusammenarbeit mit den Hütteldorfern bemühten. Der Grund: Rapid vollzog einen Strategiewechsel, zog nun selbst einige Kicker aus jener Rapid II-Mannschaft hoch, die aus der 2. Liga abstieg, hatte also keine Kicker mehr anderweitig zu vergeben. Zuvor verpflichteten die Horner noch Paul Gobara, der bereits 2021/22 im Waldviertel aktiv war, vom Zweierteam Rapids.