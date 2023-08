Horn sieht sich in „Schlagdistanz“

Drittes Pflichtspiel in dieser Saison für Horn, dritte Niederlage. Nach dem Cup-Aus bei Leobendorf verlor Horn nun auch das zweite Meisterschaftsspiel in Serie: Diesmal setzte es eine 0:1-Niederlage bei der Admira. Trainer Philipp Riederer streicht aber das positive hervor: „Wir haben erneut gesehen, dass wir auf Schlagdistanz zum Gegner sind. Beim 2:3 in Leoben hätten wir auch gewinnen, oder zumindest einen Punkt holen können. Dasselbe gilt jetzt für das Admira-Spiel.“

Für die Entscheidung sorgte beim Gastspiel in der Südstadt ein Ex-Horner: Als alles schon nach einer völlig offenen ersten Halbzeit mit einem torlosen Remis zum Pausenpfiff rechnete, trat Lukas Malicsek – 2019/20 für die Waldviertler aktiv - in Erscheinung. Nach einer Flanke stand er goldrichtig, sorgte für die 1:0-Führung der Admiraner (42.). Aus der Pause kamen beide Teams unverändert. Horn gab die ersten zwei Warnschüsse ab - beim zweiten zeichnete sich Ex-Horn-Keeper Christoph Haas aus. Kurz danach hatte die Admira nach einem Eckball Glück. Die Hereingabe ging an Freund und Feind vorbei, landete letztendlich an der Stange. Horns Niederlage war somit besiegelt.

„Von den Ergebnissen her ist der Saisonstart natürlich ausbaufähig“, analysiert Trainer Riederer. „Es war aber zu erwarten, dass noch nicht alles wie gewünscht läuft – wir hatten ja doch einen sehr großen Umbruch.“

Polster löste Hotop im Tor ab

Gegen die Admira gab's auch einen „Umbruch“ im Tor: die bisherige Nummer eins Matteo Hotop wurde von Neuzugang Nikolas Polster abgelöst. Hotop war nach dem Abgang von Fabian Ehmann seit dem Winter Stammtorhüter, nun musste er dem aktuelen österreichischen U21-Teamkeeper, der vor kurzem neu verpflichtet wurde, weichen.

„Wir stellen immer nach der aktuellen Trainingsleistung auf“, sagt Coach Riederer. Hier hätte Polster zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen. „Dazu hat Matteo im Cup gegen Leobendorf und beim Start in Leoben nicht glücklich agiert.“ Hotop hätte sich aber schnell mit dieser neuen Situation zurechtgefunden, wie Riederer sagt: „Er gibt im Training alles, wird auch wieder seine Chance bekommen.“ Insgesamt spräche für Polster die größere Erfahrung: „Es ist bereits seine dritte Saison in der 2. Liga“, sagt Riederer.