Horn: Stillstand in der „Causa Finanzen“

Für hohe Wellen sorgte das Bekanntwerden des vorerst geplatzten Sponsor-Deals zwischen dem SV Horn und Ehrenpräsident Robert Mang (NÖN berichtet). Vorerst herrscht in dieser Causa Stillstand. Laut Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel hätte sich Mang nach wie vor nicht beim Verein gemeldet: „Es gab keine Reaktion.“ Wie nun weiterverfahren wird, um an den vereinbarten „mittleren sechsstelligen Betrag“ zu kommen, sei offen. „Das prüfen jetzt die Experten“, sagt Zinkel.

Sportlich kamen die Horner zuletzt wieder in die Spur: Dem 3:0-Heimsieg über Rapid II folgte mit dem 0:0 gegen Kapfenberg der nächste Punkt. Horn war das komplette Spiel über überlegen, fabrizierte einen Lattentreffer, köpfelte durch Niklas Hoffmann ein Tor, das aberkannt wurde, vergab auch sonst gute Möglichkeiten, während die Steirer in der Offensive rein nichts vorzuweisen hatten. Für Zinkel ein etwas unglückliches Remis: „Ich habe bei unserem Tor jetzt nichts zwingend Regelwidriges gesehen. Wenn wir da in Führung gehen, läuft das Spiel ganz anders, weil Kapfenberg auch aufmachen muss.“ Schiedsrichter Dominic Schilcher pfiff das Aufstützen von Hoffmann ab.

Auch in der Kabine sei das finanzielle Thema rund um die „Causa Mang“ Gesprächsstoff gewesen, wie Trainer Philipp Riederer sagt. „Aber wir konzentrieren uns auf das Sportliche, weil das die Sache ist, auf die wir Einfluss nehmen können.“ Aktuell kämpft seine Mannschaft im Fernduell mit Amstetten um Rang vier. Dieses Rennen könnte noch bis zum letzten Spieltag offen bleiben, wenn es im Mostviertel zum direkten Aufeinandertreffen kommt. Am Freitag wartet auf Horn ein echtes Kaliber – Neo-Tabellenführer Blau-Weiß Linz, der sich zuletzt mit einem 2:0-Sieg im Schlager gegen St. Pölten an die Spitze setzte. „Eine sehr starke Mannschaft mit hoher Qualität“, so Riederer. Dass seine Mannschaft als Außenseiter in die Stahlstadt fährt, stört ihn nicht: „Der Druck liegt bei Linz, die gewinnen müssen.“