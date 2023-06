Horn testet und testet

Von einer prinzipiell „guten ersten Trainingswoche“ sprach Horn-Trainer Philipp Riederer. Der Abgang von Kapitän Andree Neumayer überraschte schlussendlich aber doch. „Der Verein muss auch die wirtschaftliche Seite abwägen. Das Ziel muss sein, dass der abgegebene Spieler auch gleichwertig ersetzt wird.“ Für Riederer wäre wichtig, dass das noch vorhandene Grundgerüst gehalten wird: „Damit die Fluktation nicht zu groß wird.“

In der ersten Trainingswoche hatten die Horner auch einige Testkandidaten dabei, die beim Test gegen Leobendorf und beim Turnier in Eggenburg eingesetzt wurden. Gegen Regionalligist Leobendorf kamen die Horner zu einem 2:2-Remis, beim Turnier in Eggenburg traf man auf die Gastgeber und 1. Landesligist Retz.