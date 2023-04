Horn verlängert mit Trainer Philipp Riederer

Die ersten Weichen für die kommende Saison wurden beim SV Horn bereits gestellt: Der Vertrag mit Trainer Philipp Riederer wurde vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. „Natürlich freut mich das sehr, dass mir der Verein das Vertrauen schenkt“, sagt Riederer. Der 31-Jährige übernahm den Job im September, als Rolf Landerl zurücktrat. Riederer konsolidierte das Team, das eben erst zwei Niederlagen kassierte, führte es sogar zum Herbstmeistertitel. „Auch, wenn es ergebnistechnisch derzeit nicht läuft, freut es mich, dass mir der Verein das Vertrauen ausspricht“, sagt Riederer.

Denn vom Meisterrennen hat sich der Herbstmeister mittlerweile völlig verabschiedet. Nach der 1:2-Niederlage beim Heimspiel gegen Abstiegskandidat Young Violets beträgt der Rückstand zur Spitze zehn Punkte, ist Horn Vierter. Riederer spricht von einer „bitteren Niederlage“. „Wir werden derzeit für jeden Fehler bestraft.“ Die Horner führten 1:0, als Pascal Macher die Notbremse zog, mit „Rot“ vom Platz musste und die Young Violets aus dem resultierenden Freistoß zum 1:1 trafen. „Das war eine Doppelbestrafung für uns„, so Riederer. Dass mit Macher und Paul Lipczinski zwei Akteure in der Startelf standen, die zuvor keine große Rolle spielten, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel so: „Der Verein hat sich schon im Winter dazu entschlossen und auch kommuniziert, die komfortable Tabellensituation zu nutzen um unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln. Dieser Trend wurde jetzt eingeleitet und bis zum Saisonende auch fortgesetzt. Es ist uns sehr wichtig, auch im Hinblick auf die kommende Saison, den jungen Spielern Spielzeit zu geben um sie an den Profifußball heranzuführen. Wenn nicht jetzt – wann dann?“

Neun Punkte in neun Spielen

In der Rückrunde hinken die Horner bezüglich Punkte doch hinterher. Den zwei Siegen zum Start gegen die Spitzenteams GAK und St. Pölten folgten nun sieben sieglose Spiele in Serie. „Leider ist durch die Abgänge im Winter der Kader nicht mehr so in der Tiefe besetzt, sodass man Ausfälle nicht adäquat kompensieren kann. Einige Verletzungen haben diese Situation verschärft. Aus diesem Grund haben wir unsere Stabilität verloren. Diese Entwicklung bringt aber die Chance für unsere jungen Spieler, sich zu etablieren. Wir haben allerdings noch immer eine sehr gute Mannschaft“, hofft Zinkel, dass die Mannschaft wieder auf die Siegerstraße zurückkehrt. Vielleicht schon am Freitag gegen die Vienna – im Kampf um Platz vier braucht Horn jeden Zähler.