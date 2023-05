Horn wartet zwei Monate auf einen Sieg

Wer schießt sich aus der Ergebniskrise? Diese Frage stand am Freitagabend beim Duell Vienna gegen Horn im Fokus. Auf der einen Seite die Döblinger, die zuletzt drei Niederlagen am Stück kassierten, auf der anderen die Waldviertler, die in den vergangenen sechs Spielen nicht gewinnen konnten. Vorne weg: Auf die Siegerstraße kehrte vorerst niemand zurück …

Dabei hatten beide Teams durchaus Chancen auf den Sieg. Den Matchball für Horn vergab der eingewechselte Patrik Mijic. In der zweiten Minute der Nachspielzeit lief er alleine auf Lukse zu, überhob den Keeper, aber auch das Gehäuse – es blieb beim 0:0. Für Trainer Philipp Riederer ein gerechter Spielausgang: „Wir hätten zu Beginn, als wir das Spiel dominiert haben, einen Treffer machen müssen. Dann wäre alles vielleicht anders gelaufen.“ Daher wartet Horn nun bereits seit zwei Monaten, seit dem 2:0-Sieg in St. Pölten, auf einen vollen Erfolg. Seitdem gab‘s vier Remis und drei Niederlagen …

Lange Liste an Ausfällen Horns Ausfallliste gegen die Vienna war lang: Neben Jürgen Bauer, der am Syndesmoseband operiert wurde und für den die Saison beendet ist (NÖN berichtete), gibt‘s ein nächstes vorzeitiges Saisonende: Marcel Schelle unterzog sich einer Arthroskopie und wird in dieser Spielzeit nicht mehr für Horn auflaufen. Zudem läuft der Vertrag des 25-jährigen deutschen Mittelfeldspielers am Saisonende aus.

Dazu war Marco Hausjell am Matchtag nicht fit genug für den Kader und Pascal Macher nach seinem Ausschluss gegen die Young Violets gesperrt. Daher nahmen mit Emil Safer und Tyrese Ikekpolor zwei weitere Spieler aus dem Amateur-Kader auf der Bank Platz. Außerdem saß dort Ersatzkeeper Lukas Weber von den Amateuren. Der 17-jährige Filip Stojak kam nach seinem Einsatz gegen die Young Violets erneut zu Spielpraxis bei den Profis …

„Wir haben gesagt, dass wir diesen Weg gehen und die jungen Talente fördern wollen“, blickt Cheftrainer Philipp Riederer voraus. Gegen Rapid II wird Hausjell aber genauso in den Kader zurückkehren wie Macher. Dafür wird Kapitän Andree Neumayer fehlen, der gegen die Vienna die neunte Gelbe Karte in der laufenden Meisterschaft sah.

Kampf um Platz vier gegen Amstetten

Amstetten schloss auf Feiertag gab’s für die Horner Kicker am 1. Mai keinen. Sie nahmen bereits die Vorbereitung auf das freitägige Heimspiel gegen Rapid II auf. Im Kampf um den vierten Platz rückte nun Amstetten den Hornern auf den Pelz, schloss punktemäßig auf. Trotz schlechterer Tordifferenz hat Horn aufgrund des Sieges im direkten Duell in der Hinrunde die Nase vorne. Das Hinspiel gegen Rapid II gewannen die Horner auswärts 3:2. „Damals waren sie ein unangenehmer Gegner“, erinnert sich Riederer. „Sie haben viel Geschwindigkeit, vor allem offensiv viel Tempo“, sagt Horns Coach. Schwächen sah er damals aber auch: „In ihrem jugendlichen Leichtsinn standen sie sehr hoch – das haben wir damals ausgenutzt.“