Horns Nervenflattern am Elfmeterpunkt

Es war die Top-Chance im NÖ-Duell Admira gegen Horn: Horns Marco Hausjell wurde im Strafraum von Lukas Malicsek zu Fall gebracht, Schiedsrichter Oliver Fluch entschied auf Strafstoß. Maximilian Pronichev trat an, doch Ex-Horn-Keeper Christoph Haas konnte den zu zentral ausgefallenen Schuss per Fußabwehr parieren (27.). Inklusive Testspiel gegen Olmütz, wo Horn gleich zweimal vom Elfmeterpunkt scheiterte, war das bereits der fünfte in Serie verschossene Elfmeter der Waldviertler. Gegen Liefering verschoss beim Spielstand von 1:2 knapp vor dem Ende Okan Yilmaz, im Test gegen Olmütz trafen Patrik Mijic und Markus Wallner nicht. Zuvor scheiterte auch Burak Yilmaz einmal vom Punkt. Den letzten erfolgreichen Strafstoß platzierte Andree Neumayer beim 2:1-Heimsieg über die Admira.

Warum trifft Horn nicht vom Elfmeterpunkt? „Das fragen wir uns selbst …“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel. „Ich halte nichts davon, wenn der Schütze immer wechselt. Aber da haben wir ja unsere Experten, die für dieses Thema hoffentlich die richtigen Antworten finden werden. Es wäre halt schön, wenn wir wieder einmal treffen würden.“

Trainer Philipp Riederer verteidigt Schützen Pronichev: „Er bereitet sich im Training akribisch vor, schießt dort viele Elfmeter. Daher war er unser Einser-Schütze.“

Zum Helden im NÖ-Duell avancierte damit Admira-Keeper Christoph Haas, der 2019 für Horn das Tor hütete: „Ich habe vor dem Elfer mit Pronichev gesprochen, versucht ihn zu verunsichern.“ Sein Kalkül ging auf. Nicht nur aufgrund der Elfmeter-Parade, sondern auch wegen weiterer starker Szenen, wo der Keeper die Bälle von der Linie kratzte und die Horner zur Verzweiflung brachte. „Ein gehaltener Elfmeter beflügelt natürlich.“