Horns verpasste Chance

Knapp war Horn dran, den Rückstand auf das Spitzentrio zu verringern. Nachdem sich der Dritte GAK und Spitzenreiter St. Pölten torlos trennten, der Tabellenzweite Blau-Weiß Linz gegen Liefering nicht über ein 2:2 hinaus kam, hätte Horn am Sonntagvormittag mit einem Sieg bei Sturm Graz II den Rückstand auf Platz eins auf fünf Punkte verringern können. Bis knapp vor dem Ende sah es auch danach aus, doch dann schlug Sturm II zurück, traf zum 2:2. „Ein lachendes und weinendes Auge“ hatte danach Horn-Coach Philipp Riederer. Der ärgerte sich über den Ausgleichstreffer zum 2:2, aufgrund der personellen Probleme nahm er den Punkt aber gerne mit. Denn neben Jürgen Bauer musste mit Alexander Joppich ein weiterer Abwehrspieler passen. Joppich wollte trotz Oberschenkelproblemen einlaufen, bestand den Fitnesstest vorm Spiel aber nicht. So musste der gelernte Stürmer Markus Wallner als Außenverteidiger ran. Dazu fiel Marcel Schelle krankheitsbedingt aus. Sowohl Schelle als auch Joppich sollen beim Heimspiel am Freitag gegen die Young Violets wieder mit dabei sein. „Technisch stark, körperlich vielleicht nicht so robust wie andere Mannschaften“, schätzt Trainer Riederer den Ableger der Wiener Austria ein. „Viel hängt bei den Zweitmannschaften auch immer davon ab, wer vom Profi-Kader abgestellt ist.“

Neben dem sportlichen Aspekt werden bei Horn bereits die personellen Weichen für die kommende Saison gestellt. „Wir sind in Gesprächen und hoffentlich kurz vor Abschlüssen. Das liegt natürlich nicht nur an uns“, sagt Geschäftsführer Andreas Zinkel. Die Option auf Mittelfeldspieler Benjamin Mulahalilovic, der im Sommer von Regionalligist Marchfeld kam, hat Horn gezogen. „Er hat eine super Entwicklung gemacht“, lobt Zinkel.

Auch Gespräche mit dem derzeitigen Coach Philipp Riederer sind im Laufen, wie Riederer bestätigt. „Mir wurde vom Verein mitgeteilt, dass man mit meiner Arbeit zufrieden ist. Ich denke, dass wir Ende April, Anfang Mai mehr wissen, wie es weitergeht.“