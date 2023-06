Kooperation zwischen Horn und Rapid?

Stripfing und die Austria werden es machen, Horn und Rapid reden zumindest mal darüber – eine Kooperation in der 2. Liga.

Der Sinn liegt für beide auf der Hand. Horn muss finanziell den Gürtel enger schnallen, läuft Gefahr, dass sich die erfolgreiche Mannschaft in alle Winde zerstreut. Rapid hingegen stieg mit der Zweier-Mannschaft ab. „Ja, wir brauchen diese Plattform für die Entwicklung unserer Spieler und ja, es gibt Gespräche in diese Richtung. Allerdings nicht nur mit Horn, sondern auch mit anderen Klubs“, bestätigt Rapid-Sportdirektor Markus Katzer.

Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel hält sich bedeckt: „Wir sind seit einigen Monaten auf der Suche nach Möglichkeiten, den Verein auf einem so hohen Niveau weiterführen zu können. In dieser Situation werden wir nichts unversucht lassen, ich werde aber keine Gerüchte kommentieren. So lange es keine Vollzugsmeldungen gibt, werden wir hart weiterarbeiten, um die bestmögliche Lösung für den Verein zu finden."