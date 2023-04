Meisterzug braust Horn davon

Werbung

Horns Niederlage gegen Lafnitz war richtig ärgerlich: Just in der starken Anfangsphase, wo Horn mit hohem Pressing gefiel, den Gegner schwer unter Druck setzte, konnte sich der zweimal befreien und eiskalt zuschlagen. Anstelle einer Führung sah sich Horn plötzlich mit einem 0:2-Rückstand konfrontiert. „Der Spielverlauf war für uns extrem ungünstig“, analysiert Trainer Philipp Riederer. „Zwei individuelle Fehler und du liegst 0:2 zurück.“ Vor allem der erste Gegentreffer mit dem ersten Angriff der Steirer war bitter: Horn fand eine Standardsituation vor, verlor zwei Schnittbälle, wobei vor allem der letzten Situation ein ungeschicktes Vorgehen von Alexander Joppich dem späteren Torschützen Daniel Gremsl das gesamte Spielfeld öffnete …

Zusammenfassend: Für Horn war alles drinnen, am Ende wurde punktemäßig am Karfreitag gefastet. In der Tabelle wuchs der Rückstand auf Leader St. Pölten, der die Vienna 3:1 besiegte, auf sieben Zähler an. Zu viel für ein Dabeibleiben im Meisterkampf? „Es ist schwer, zu sagen, ob wir da noch einmal rankommen können“, sagt Riederer. „Die Chance dafür ist realistisch gesehen eher klein.“ Nichtsdestotrotz möchte der Trainer jetzt nicht schwarzmalen: „Weil es noch immer eine super Saison von uns ist. Aber klar: Insgeheim haben wir gehofft, dass wir bis zum Ende ganz vorne dabei bleiben.“

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Wir haben nie vom Titel gesprochen, aber ich verstehe schon, dass man da automatisch in dieses Rennen inkludiert wird, wenn man Herbstmeister wird und die ersten zwei Spiele der Rückrunde gegen Titelaspiranten gewinnt. Wir haben nach wie vor die große Chance, ein historisches Ergebnis für den SV Horn zu erreichen. Welcher Platz, das am Ende wird, werden wir dann sehen. Der Rückstand auf die Tabellenspitze ist aber mittlerweile sehr groß.“

Denn mittlerweile warten die Horner schon fünf Runden auf einen Sieg. Seit dem 2:0 im Derby bei St. Pölten, wo Horn sogar für einen Tag die Tabellenführung übernahm, gelang kein voller Erfolg mehr: 1:3 in Liefering, 2:2 gegen Steyr, 0:0 bei der Admira, nun das 1:2 gegen Lafnitz.

Geschäftsführer Andreas Zinkel weiß, warum es seit dem Derbysieg nicht mehr läuft: „Weil wir nicht mehr demütig sind, sondern viele dachten, wir sind besser, als wir sind. Das ging auf Kosten unserer Attribute, die uns die ganze Saison ausgezeichnet haben. Wir haben unsere defensive Stabilität verloren und ich habe auch nicht den Eindruck, dass jeder bis zur letzten Minute alles und darüber hinaus aus sich herausholt. Es ist spannend, zu sehen, wie man immer wieder in diese Falle hineintappt.“

Verzichten muss Horn im Saisonfinish auf Außenverteidiger und Co-Kapitän Jürgen Bauer. Der 24-Jährige verletzte sich gegen die Admira in der Schlussphase und hat nun seine Diagnose: Syndesmosebandverletzung am Knöchel, Saison beendet. Ob Bauer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, in Horn bleiben wird, ist noch offen, wie Zinkel bestätigt: „Er hat sich beim SV Horn zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, der eine überragende Saison gespielt hat. Wir wissen um die Verdienste von Jürgen und werden das bei unseren Planungen berücksichtigen. Was das am Ende bedeutet, kann man zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht beantworten.“

Bis zum nächsten Spiel haben die Horner noch etwas Zeit. Erst am Sonntagvormittag (10.30 Uhr) müssen die Waldviertler ran – in Gleisdorf gegen Sturm Graz II. Die Steirer entschieden zuletzt das Duell der Amateur-Teams gegen Rapid II klar mit 4:0 für sich.