Nach Rückschlag möchte Horn wieder anschreiben

Nach den Siegen gegen die Vienna und Angstgegner Liefering war die Euphorie im Horner Lager wieder am Steigen. Doch dann kam das NÖ-Duell gegen Stripfing, das am FAC-Platz in Wien ausgetragen wurde – und das holte die Horner mit der 1:3-Niederlage wieder zurück auf den Boden der Realität. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, fasste Trainer Philipp Riederer zusammen. „Das hat man bei diesem Spiel deutlich gesehen.“ Erschwerend kam für sein Team hinzu, dass es 72 Stunden zuvor noch den Nachtrag gegen Liefering zu absolvieren hatte. „Das soll aber keine Ausrede sein“, sagt Riederer, der im Gegensatz zur vorigen Partie einige neue Kräfte von Beginn an brachte. Vor allem in der zweiten Halbzeit konnten die Horner nicht mehr mit dem Gegner Schritt halten. Ob ihn Aufsteiger Stripfing überraschte? „Nicht vom Grundsystem her, eher dadurch, dass sie doch auf sehr routinierte Spieler setzten und eher weniger auf junge.“

Abhaken, weitermachen lautet das Horner Motto. Dadurch, dass das Heimspiel gegen Dornbirn erst am Samstag stattfindet, bringt die Horner Trainingswoche einen Tag mehr. Daher war am Montag Teambuilding angesagt, trafen sich die Kicker in Wiener Neustadt zum Paintball. Seit Dienstag läuft die Vorbereitung auf Gegner Dornbirn. Die Vorarlberger halten nach fünf Runden genauso wie Horn bei zwei Siegen, kassierten zuletzt aber im Vorarlberg-Derby gegen Bregenz eine herbe 0:5-Heimniederlage.

Horn möchte mit frischen Kräften wieder an die Leistung aus den Spielen gegen die Vienna oder Liefering anschließen. Dabei muss Trainer Riederer weiterhin auf Neuzugang Florian Fischerauer (krank) verzichten. Ansonsten kann der Coach aktuell aus dem kompletten Kader schöpfen.