Neuer Spieler für die Defensive

Mit dem 20-jährigen Filip Drjlepan holt sich der SV Horn einen Neuzugang für die Defensive ins Team. Der gebürtige Wiener stand seit Sommer 2021 beim SKN St. Pölten unter Vertrag, wo er auf acht Einsätze in der Admiral 2. Liga kam. Zudem lief er bei den SKN Juniors in den beiden Saisonen 35 Mal in der 1. Landesliga auf.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Filip hat im letzten Jahr schon ein wenig Erfahrung in der 2. Liga sammeln können. Nach dem absolvierten Präsenzdienst möchte er jetzt neu durchstarten, diese Gelegenheit werden wir ihm in Horn geben. Filip ist ein sehr intelligenter Spieler, dessen Stärken im Spielaufbau liegen. Er verfügt über eine beachtliche Größe und ist dementsprechend kopfballstark. Wir freuen uns, dass er in dieser Saison unsere Abwehr verstärken wird.“