Nachdem David Affengruber verletzungsbedingt seine aktive Karriere vor wenigen Wochen beenden musste, wechselt er nun in das Trainergeschäft. Als Tormann stand er etliche Jahre beim SKU Amstetten unter Vertrag, wo er unter anderem zu 23 Einsätzen in der Admiral 2. Liga kam. In der vorigen Saison spielte er beim SC Zwettl in der Landesliga.