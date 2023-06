Neuverpflichtung bei Horn

Der SV Horn sichert sich ab sofort die Dienste von Mittelfeldspieler Kilian Bauernfeind. Der gebürtige Tiroler stand zuletzt bei der WSG Tirol unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison zwei Einsätze in der Admiral Bundesliga verzeichnen konnte. Zudem war er in der zweiten Mannschaft der WSG (Regionalliga Tirol) aktiv. Ausgebildet wurde Kilian Bauernfeind in der Akademie Tirol, ehe er zur Saison 2020/21 zur WSG II wechselte. In der darauffolgenden Spielzeit wurde er an den FC Dornbirn verliehen, wo er auf 28 Pflichtspieleinsätze kam.

„Mit Kilian Bauernfeind haben wir genau jenen Spieler für uns gewinnen können, den wir für unsere zentrale Position im Mittelfeld gesucht haben. Kilian verfügt schon über einige 2. Liga-Erfahrung und hat im Profikader eines Bundesligavereins auf höchstem Niveau trainiert. Ich bin überzeugt, dass er in dieser Saison eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird“, freut sich Geschäftsführer Andreas Zinkel über die Neuerwerbung.