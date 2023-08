Neuzugang für Horn?

Bis 31. August haben die Horner als Bundesligist noch Zeit, Transfers zu tätigen. Einen letzten könnten sie nun noch über die Bühne bringen. Vom Zweierteam Rapids soll Adrian Hajdari kommen. Es seien nur noch Formalitäten offen, wie Horn-Geschäftsführer Andreas Zinkel sagt. Der 23-jährige Defensivspezialist ist nordmazedonisch-österreichischer Doppelstaatsbürger, spielte auch achtmal für das U21-Nationalteam Nordmazedoniens. Für Rapid II absolvierte er 52 Spiele in der 2. Liga, erzielte dabei zwei Treffer. In der Vorsaison stiegen die Hütteldorfer ja in die Regionalliga ab, wo Hajdari bisher erst einen Kurzeinsatz absolvierte.