„So lange wir vorne dabei sind, darf auch jeder träumen“

NÖN: Am Freitag geht’s für den SV Horn mit der Meisterschaft weiter. Was erwarten Sie sich nach Platz drei zur Winterpause von der Rückrunde?Andreas Zinkel: Wir alle freuen uns schon sehr, dass es endlich losgeht und wir mit der Rückrunde starten. Nach dem großartigen Erfolg mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft, haben wir eine sehr komfortable Tabellensituation. Die Erwartungen sind so, dass wir einen Platz unter den besten zehn Mannschaften belegen wollen und uns sehr über jede Rangverbesserung freuen.

Sie haben es angesprochen: Horn spielte eine tolle Hinrunde, war Herbstmeister und liegt aktuell nur zwei Punkte hinter Tabellenführer St. Pölten. Ist da der Titel gar kein Thema?Zinkel: Jeder der Fußball spielt, strebt nach dem Höchsten. Das ist auch gut so. So lange wir vorne dabei sind, darf auch jeder sehr gerne davon träumen. Faktum ist aber auch, dass wir die Situation realistisch einschätzen können und sich unsere Gegner punktuell sehr gut verstärkt haben. Man wird am Ende sehen, was herauskommt. Aber wie schon gesagt, hat sich unsere Zielsetzung nicht großartig verändert.

Wird der SV Horn einen Antrag für die Lizenz für die Admiral Bundesliga stellen?Zinkel: Es ist offenkundig, dass dieser Schritt mehr als eine große Herausforderung wäre und kaum zu bewältigen für uns ist. Derzeit befinden wir uns noch immer in einer Evaluierungsphase, was für die nächste Saison möglich ist. Dieser Prozess muss natürlich bald abgeschlossen sein. Es sind aber noch einige Details zu bewerten. Grundsätzlich gibt es aber eine klare Tendenz und die geht nicht in Richtung Lizenz für die Bundesliga.

Warum nicht?Zinkel: Die infrastrukturellen Maßnahmen nehmen Dimensionen an, die wir ohne einen strategischen Partner nicht bewältigen können. Das ist natürlich sehr schade, da wir in sehr vielen Bereichen schon bereit wären, den nächsten Schritt zu machen.

Die Winter-Transferzeit verlief sehr ruhig. War das genauso geplant, oder hätten Sie sich den einen oder anderen Neuzugang mehr gewünscht?Zinkel: Weihnachten, die Zeit des Wünschens, ist längst vorbei. Ich sehe das sehr pragmatisch: Wünsche und Fantastereien sind in meiner Position nicht von großem Nutzen. Ich verfolge seit Anfang meiner Tätigkeit dasselbe Prinzip: nämlich aufgrund der vorherrschenden Bedingungen die beste Lösung zu finden. Faktum ist, dass sich der Verein dazu entschieden hat, im Frühjahr unsere jungen Talente wie Hotop, Linke, Raphael Bauer, Stojak und Reichenvater näher an den Profifußball heranzuführen. Diesem Auftrag bin ich gefolgt und ich hoffe, dass sich die jungen Spieler positiv entwickeln werden.

Mit Fabian Ehmann ging ein junger, aber gestandener Torhüter verloren. Nun hütet der erst 19-jährige Matteo Hotop den Kasten. Was sagen Sie als ehemaliger Torhüter, zu dieser Entscheidung?Zinkel: Leider konnte ich den Trainer nicht von meinem Können überzeugen, er hat von einer Verpflichtung meinerseits Abstand genommen und von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht. Spaß beiseite: Ich denke, für Matteo ist es eine tolle Sache und eine große Chance. Man darf halt nicht den Fehler machen und ihn mit Fabian Ehmann vergleichen. Ehmann hatte schon viele Spiele in der 2. Liga bestritten und sogar eine kurze internationale Karriere hinter sich, er war für uns ein Top-Transfer. Deshalb appelliere ich an unsere Fans, dass sie die Performance von Matteo korrekt bewerten und Geduld mit ihm haben. Mit Niklas Linke haben wir eine gute Option dahinter und ich bin überzeugt, dass auch er zu Einsätzen kommen wird.

Die Vorbereitung verlief ergebnistechnisch durchwachsen. Wie ordnen Sie das ein?Zinkel: Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft und der Trainer die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die positiven Dinge in die Meisterschaft mitnehmen.

Am Freitag kommt der GAK nach Horn. Was erwarten Sie sich von diesem Spiel?Zinkel: In diesem Spiel sehe ich uns als Außenseiter. Der GAK hat nach wie vor sehr große Ambitionen und auch eine sehr gute Qualität in der Mannschaft. Wichtig wird sein, wie die Mannschaft mit den veränderten Bedingungen umgeht.

Zum Abschluss Ihre Tipps: Wer wird Meister und wo wird der SV Horn am Ende dieser Saison stehen?Zinkel: Meister wird Blau-Weiß Linz. Horn landet auf einem Platz unter den ersten Zehn.