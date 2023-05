SV Horn: Chronik zum 100er

Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des SV Horn, das im vorigen Oktober begangen wurde, wurde nun auf 192 Seiten eine Festschrift zusammengefasst, was sich in Archiven finden ließ. „Rechtzeit vor dem Festakt im Horner Vereinshaus, geht unsere Festschrift anlässlich unseres 100-jährigen Bestehens dank der großzügigen Unterstützung der Druckerei Berger und weiterer Sponsoren in Druck“ berichtete Obmann Rudi Laudon.

Die grafische Gestaltung übernahm Bernhard Feigelmüller. Unzählige Stunden mit großem Engagement verbrachten Erich Jordan und Erich Schmudermayer mit der Erstellung der Festschrift. Unterstützt wurden sie von Christina und Leopold Hurtl sowie Georg Stelzner und dem Vereinsvorstand. Die Festschrift ist ein umfassendes Werk, in dem die Vereinsgeschichte dargestellt wird. Die für den Verein wichtigsten Personen erfahren ebenso eine entsprechende Würdigung. Die Festschrift wird angelehnt an das Gründungsjahr um 22 Euro angeboten. Bestellungen können bereits jetzt über die Geschäftsstelle (office@svhorn.at, bzw. 02982 4607) abgegeben werden. Die Auflage ist limitiert. Mit einem Festakt am 27. Mai feiert der SV Horn im Vereinshaus Horn angemessen sein 100.-jähriges Gründungsjubiläum vom Vorjahr nach.