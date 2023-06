SV Horn: Trainingsstart mit Testpiloten

Am Montag begann für Horn das 2. Liga-Abenteuer 2023/24. Nach einer kurzen Pause von nur zwei Wochen pfiff Trainer Philipp Riederer die erste Trainingseinheit an. Vom vorsaisonalen Kader fehlten einige Spieler – deswegen, weil mit ihnen nicht mehr geplant wird bzw. aufgrund des finanziellen Sparkurses nicht mehr geplant werden kann. Geschäftsführer Andreas Zinkel schließt nicht aus, dass sich auch noch weitere Kicker vom verbleibenden Rest verabschieden könnten: „Derzeit gibt's keine weiteren Abgänge, aber da kann sich noch etwas ergeben.“

Während aktuell und in den kommenden Tagen einige Testpiloten vorspielen, könnte es mit einer Rückkehr eines ehemaligen Horn-Kickers bald konkret werden: Paul Gobara, 23-jähriger Innenverteidiger von Rapid II, der bereits in der Saison 2021-22 von den Hütteldorfern ausgeliehen war, könnte wieder im Waldviertel landen. „Wir sind an einer Rückkehr von ihm interessiert“, sagt Zinkel.

Apropos Zinkel: Wie sieht es jetzt eigentlich um die Zukunft des Horner Managers aus? Der gibt sich noch bedeckt, bleibt nur dabei, dass sein Vertrag bis 30. Juni läuft. „Dann werden wir sehen, was die Zeit bringt.“ Viel Zeit bleibt nicht mehr...

Auch die Zeit bis zum ersten Testspiel ist nicht mehr weit. Bereits am Freitag (19 Uhr) proben die Horner auf eigener Anlage gegen Regionalligist Leobendorf.