Traum-Debüt mit Tor

Es war eine kollektive starke Leistung, die die Horner beim 1:0-Sieg bei Titelkandidat Blau-Weiß Linz ablieferten. Ein Mann stand nach dem Spiel aber besonders im Fokus: Debütant Haris Ismailcebioglu. Der 19-Jährige wurde im vorigen Sommer vom Kremser SC verpflichtet, gleich aber wieder an den Ostligisten verliehen. Da er Kooperationsspieler-Status hat, wurde der Offensivspieler gegen Linz erstmals in den Profi-Kader berufen.

In Minute 59 kam er aufs Feld, in Minute 87 vollendete er einen Horner Konter, mustergültig vorbereitet von Markus Wallner, mit einem Heber über Linz-Keeper Schmid zum entscheidenden 1:0.

„Es ist ein unglaubliches Gefühl, gleich im ersten Spiel in der 2. Liga ein Tor zu schießen. Dieser Moment wird mir immer in Erinnerung bleiben und motiviert mich, in den kommenden Spielen noch mehr zu geben.“

Für Krems bestritt Ismailcebioglu in dieser Regionaliga Ost-Saison bisher 26 Spiele, erzielte dabei drei Treffer. „Die Zeit beim KSC war eine wertvolle Erfahrung. Sie war vor allem dazu da, um Spielpraxis zu sammeln und mich sowohl auf, als auch neben dem Platz weiter zu entwickeln. Ich bin dem KSC sehr dankbar für diese Möglichkeit und die Unterstützung, die ich während meiner Zeit dort erhalten habe.“

Im Sommer soll er nun fix bei den Horner Profis andocken. Der Youngster selbst hält sich noch bedeckt: „Schauen wir mal, was passiert.“