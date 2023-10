Unerfreuliche Premiere für den Trainer

Es war eine kapitale Fehlentscheidung, die das Spiel Bregenz gegen Horn in Richtung der Vorarlberger lenkte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit rutschte Benjamin Mulahalilovic aus, während Murat Satin gerade abzog und Horns am boden liegenden Kapitän an die Hand schoss. Schiedsrichter Isa Simsek zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, Satin ließ sich seine zweite Chance – zuvor schoss er einen Elfmeter bereits drüber – nicht entgehen, stellte mit der allerletzten Aktion in Halbzeit eins auf 2:0. „Ich habe mir die Szene mittlerweile einige Male auf den TV-Bildern angesehen und bin noch immer fassungslos“, sagt Horn-Trainer Philipp Riederer. „Mulahalilovic rutscht deutlich aus – wohin soll er seine Hand geben?“ Eine Frage, die Horns Trainer beim Gang in die Kabine auch dem Schiedsrichter stellte und prompt dafür die Rote Karte sah. „Er hat es als Kritik ausgelegt. Und da ich das außerhalb der Coachingzone gemacht habe, hat er mir Rot gezeigt“, schildert Riederer.

Vom Regelwerk ist das so gestützt – Kritik außerhalb der Coachingzone bedeutet automatisch „Rot“. Für Riederer, der als besonnener Typ gilt, sich kaum zu Schiedsrichter-Kritik hinreißen lässt, war's der erste Ausschluss seiner Trainer-Laufbahn. „Ich bin nicht ausfällig geworden, habe nur um eine Erklärung gefragt – ich seh aber gleich die Rote Karte und der Schiri biegt ab.“ Was Horns Trainer weiter ärgert. „Es war eine Minute Nachspielzeit angezeigt, die längst abgelaufen war. In der zweiten Minute kommt's zu dieser Szene, wo er Elfmeter pfeift.“

Für Riederer war das aber nicht die einzige Ungerechtigkeit an diesem Nachmittag. „Es gab soviele 50:50-Entscheidungen, die er alle gegen uns gepfiffen hat.“

Jetzt gegen den Tabellenführer

Beim Heimspiel gegen den GAK wird Riederer nun auf der Tribüne Platz nehmen müssen – er wird für ein Spiel gesperrt. Das Kommando auf der Bank übernimmt Co-Trainer Florian Kerzig. Der fungierte schon in der abgelaufenen Woche im Training als „Chef“, als er den erkrankten Riederer vertrat. In die Co-Trainer-Rolle schlüpfte Geschäftsführer Andreas Zinkel, der sichtlich Spaß am Training mit der Mannschaft hatte.

Dass beim GAK-Spiel die Trauebn hoch hängen, weiß Riederer. „Es hat sich bereits gezeigt, dass der GAK Aufstiegsfavorit Nummer eins ist. Die Tabellensituation sagt alles – der GAK strotzt vor Selbstvertrauen.“ Für Riederer war die Leistung trotz Niederlage beim Zweiten Bregenz nicht schlecht. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt, sich von Nichts draußbringen lassen.“ Beim Dauerregen im Lustenauer Reichshofstadion hätte die kämpferische Leistung „bis zum Ende gepasst“.

Personell fehlt derzeit noch immer Florian Fischerauer. Der stieg wieder ins leichte Mannschaftstraining ein, könnte demnächst wieder im Kader aufscheinen.