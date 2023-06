Viele Fragezeichen beim SV Horn

Nix ist fix – unter diesem Motto startete Horn in die zweite trainingsfreie Woche seit dem Meisterschaftsabpfiff. Wenn am kommenden Montag bereits wieder das Training für die neue Saison startet, gibt's weiterhin viele Fragezeichen.

Ein dickes steht hinter der Personalie Andreas Zinkel. Der Geschäftsführer gilt als Schnittstelle für so ziemlich alle Bereiche innerhalb des Vereins. Sein Vertrag endet aber am 30. Juni. Wie es danach weitergeht, ist laut ihm noch offen. „Ich habe diesbezüglich noch keine endgültige Information vom Verein bekommen.“ Eine ungewisse Zukunft also – und das in einer sehr heiklen Phase. Denn nach dem vierten Platz, dem bisher besten Ergebnis in der Horner Vereinsgeschichte, wurden bereits jede Menge an Spielern verabschiedet – die NÖN berichtete.

Auf der Suche nach „hungrigen Spielern“

„Es ist noch immer ein Stamm da, der Vertrag hat und der gehalten werden soll“, sagt Zinkel. Dazu kämen junge Spieler von den Amateuren wie Raphael Bauer und Filip Stojak, die zuletzt schon Profi-Luft schnupperten. Auch mit Torhüter Matteo Hotop, der sich nach dem Abgang von Fabian Ehmann als neue Nummer eins etablierte, wurde bereits verlängert. „Dazu werden wir versuchen, dass wir junge, hungrige Spieler dazu holen“, sagt Zinkel.

Der Geschäftsführer findet es „definitiv schade“, dass nicht mit der erfolgreichen Mannschaft weitergearbeitet werden kann bzw. hier Adaptierungen vorgenommen werden können. „Natürlich ist die finanzielle Situation dafür hauptverantwortlich“, so Zinkel weiter. Von Ehrenpräsident Robert Mang, der dem Verein angeblich einen „mittleren sechsstelligen Betrag“ zugesagt hätte, gab's nach wie vor keine Reaktion. Der Verein prüfe noch immer rechtliche Schritte.

Zinkel hält aber fest: „Nicht der sportliche Erfolg steht an erster Stelle, sondern das Wohl des Vereins. Wir haben ja auch Verantwortung gegenüber dem Nachwuchs und den Frauen-Teams.“ Dass sein Vertrag demnächst endet, er aber noch hauptverantwortlich für die Zusammenstellung des neuen Kaders ist, sei eine herausfordernde Situation, aber: „Ich war sechs Jahre lang hier Spieler, arbeite nun vier Jahre hier -ich bin dem Verein sehr eng verbunden.“

Die NÖN hätte über die aktuelle Situation auch gerne mit Obmann Rudolf Laudon gesprochen – der war für die NÖN aber nicht zu erreichen.