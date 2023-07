Weitere Neuzugänge bei Horn

Mit zwei weiteren Youngsters wartet der SV Horn auf. Luca Wimhofer kommt von den LASK Amateuren, Matija Mendelski von der U19 des kroatischen Klubs Slaven Belupo Koprivnica. Wimhofer kam in der abgelaufenen Saison auf 21 Spiele für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte.

„Mit Luca haben wir einen absoluten Wunschspieler in unseren Reihen. Er hat trotz seiner jungen Jahre eine unglaubliche Reife in seinem Spiel und ist im körperlichen Bereich schon sehr weit fortgeschritten. Wir werden in dieser Saison sehr viel Freude mit Luca haben. Mein Dank gilt auch dem LASK, im speziellen Radovan Vujanovic, der sich in dieser Angelegenheit sehr kooperativ verhalten hat,“ sagt Horns Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Nach einigen Stationen in seinem Heimatland wechselt der ebenfalls 19-jährite Kroate, Matija Mendelski, zu Horn. In der vorigen Saison konnte der offensive Mittelfeldspieler in 22 Spielen sechs Tore in der kroatischen Juniorenliga verzeichnen.

Andreas Zinkel: „Mit Matija Mendelski konnten wir einen Überraschungstransfer landen. Der Spieler kam zu einem Probetraining unserer Amateure und wusste dort sofort zu gefallen. Nach einigen Trainings mit unseren Profis konnte er auch das Trainerteam überzeugen. Wir sind schon sehr gespannt auf seine Performance in diesem Jahr.“