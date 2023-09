Zinkel: „Bisher haben uns einige unterschätzt“

NÖN:Wie fällt Ihre erste Zwischenbilanz nach sechs Runden aus?

Andreas Zinkel: Sehr positiv. Es war mehr, als man zu Beginn der Transferperiode erwarten durfte. Die Mannschaft macht einen sehr homogenen Eindruck. Das bisher Gesehene war phasenweise schon ganz gut. Leider konnten wir auswärts noch nicht punkten – da gilt es anzusetzen.

Sie sagten zuletzt, dass sie in der Vorbereitung die Befürchtung hatten „nicht konkurrenzfähig“ zu sein. Diese Zweifel sind nun zerstreut?

Zinkel: Ja, wir sind konkurrenzfähig. Das bedeutet aber nichts. Wichtig ist es, die Punkte einzufahren. Das hat bisher gepasst, jetzt heißt es dranzubleiben. Bisher haben uns sicher einige Mannschaften unterschätzt, dieser Faktor fällt jetzt weg. Die schwierige Phase kommt erst jetzt. Jetzt muss die Mannschaft die Leistungen bestätigen – und das ist nie leicht.

Wer von den Neuzugängen hat Sie bisher am meisten positiv überrascht?

Zinkel: Mittlerweile sollte man bei mir erkennen, dass für mich der Einzelne keine Rolle spielt. Einzelne Spieler, oder auch die Trainer tragen immer einen gewissen Anteil am Erfolg, aber auch am Misserfolg. Wir werden nur dann Erfolg haben, wenn wir das Gemeinsame über das Individuelle stellen.

Gibt's Schwachstellen im Kader, die Sie gerne behoben hätten, aber nicht konnten?

Zinkel: Es wird immer Spieler geben, die besser performen und andere eben schwächer. Da sind unsere Trainer gefordert, die Spieler wieder in die Spur zu bringen und ihnen weiterzuhelfen. Ich kann mich an absolute Leistungsträger der letzten Saison erinnern, die die Saison davor unterirdisch gespielt haben. Der Fußball ist immer dynamisch und ich glaube an unsere Spieler.

Sie haben noch Vertrag bis 30. September. Gibts hier ein Update? Werden Sie über dieses Datum hinaus weiter für den SV Horn aktiv sein?

Zinkel: Das kann durchaus sein. Wie schon öfter gesagt sind wir in guten Gesprächen und der SV Horn ist natürlich mein erster Ansprechpartner. Wir werden sehen was die Zeit bringt…

Sie sind zuletzt auch sehr aktiv auf der Social Media-Plattform Instagram, erstellen dort Videos zu allen möglichen Themen. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Zinkel: Ich hatte den Eindruck, dass sowohl zu meiner Person ein falsches Bild gezeichnet wurde, als auch sehr viele Falschmeldungen über die Arbeit im Verein verbreitet wurden. Ich will einen Einblick in die tägliche Arbeit geben und möchte die Nutzer der Plattformen auch über neue Entwicklungen am Laufen halten.

Wie sieht es mit Feedback aus? Kommen hier Reaktionen?

Zinkel: Das Feedback ist sehr, sehr positiv. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, die Kritiker melden sich halt nicht – die wird es natürlich auch geben. Das ist auch völlig legitim, man muss nicht alles gut finden. Die Beiträge sehen sich im Durchschnitt bis zu 400 Personen an, die Zahl ist aber stark steigend.