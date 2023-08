Abgang bei Aufsteiger Stripfing

Mit viel Vorschusslorbeeren gekommen endet das Engagement von Luka Prso in Stripfing nach eineinhalb Jahren. Sieben Einsätze sammelte der Australier, der auch einen kroatischen Pass besitzt, in der Meistersaison in der Regionalliga Ost. Jetzt zieht es ihn leihweise - bis Jänner 2024 - nach Slowenien. Er dockt bei Zweitligist Kety Bistrica an.

Nach dem Aufstieg in die zweite Liga spielt Prso in den Plänen von Trainer Christian Wegleitner keine Rolle, er stand in den bisherigen Spielen kein einziges Mal im Kader.