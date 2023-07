Am Ziel keiner Träume

Zwei Ur-Stripfinger verabschiedeten sich kürzlich medienwirksam vom Verein (die NÖN berichtete exklusiv). Ein anderer, Gerald Holzknecht, ist weiterhin Feuer und Flamme. Der 54-Jährige kickte einst selbst in Blau-Gelb, nahm mit 16 seine erste Funktion an, bekleidete später „außer Kassier und Präsident“ schon sämtliche andere, eine kurze Amtszeit als Obmann im Jahr 1999 inklusive.

Auch als er aus privaten Gründen nach Brunn am Gebirge übersiedelte, blieb der heutige Sektionsleiter dem Verein treu, fährt schon jahrelang mehrmals pro Woche über die Tangente in die alte Heimat - und das ohne Gage: „Ein Verein kann nur dann bestehen und überleben, wenn es Funktionäre gibt, die das ehrenamtlich machen. Egal, wo du zu Hause bist, wenn du die Liebe zum Fußball hast und mit dem Ganzen mitgewachsen bist, dann ist das ganz etwas anderes.“

Ganz etwas anderes ist mittlerweile auch das Level, auf dem sich der SV Stripfing bewegt. Am Freitag steht das erste Spiel in der 2. Liga bei der Admira auf dem Programm. „Die Anspannung steigt natürlich, weil es doch ein neuer Abschnitt ist“, sagt Holzknecht: „Wir schlagen ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf.“ Der Funktionär gibt zu, dass er vor zwei Jahrzehnten nicht einmal gewagt hätte, von einer 2. Liga zu träumen: „Es hat zwar immer wieder Hochs gegeben, auch in der zweiten Klasse, aber dass so etwas einmal passieren könnte, glaubt man natürlich nicht.“

Umso aufgeregter ist Holzknecht mit Blick auf den Auftakt am Freitag und das erste Heimspiel eine Woche später zu Hause (im Ausweichstadion in Floridsdorf) gegen Mitaufsteiger DSV Leoben: „Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass wir da oben angekommen sind und es jetzt endlich losgeht. Logischerweise wollen wir so gut wie möglich abschneiden und auch Punkte mitnehmen.“