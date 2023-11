Baustart in Stripfing lässt weiter auf sich warten

Die Hinrunde in der 2. Liga neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. In der 1. Klasse Nord war es schon soweit, am Dienstag bestreitet das zweite Team der Stripfinger sein letztes Spiel in der Hinrunde. Gegner im Heimspiel ist Hausbrunn, gespielt wird neuerlich auf der eigenen Sportanlage in Stripfing. Die im Sommer vereinbarte temporäre Übersiedelung der zweiten Mannschaft nach Ollersdorf war also (noch) nicht nötig.

Das hat freilich mit dem angekündigten Umbau auf der Stripfinger Anlage zu tun, der immer noch nicht begonnen hat. Mitte Oktober stellte der SVS einen konkreten Plan in Aussicht, ab wann und wie umgebaut werden soll. „Der Kenntnisstand ist, dass wir in der nächsten Woche offiziell sagen können, wie und was passiert“, sagte Pressesprecher Christopher Krieg damals im Namen des Vereins.

Stripfing: „Von Vereinsseite gibt es nichts Neues“

Wochen später ist der Bundesliga-Klub bezüglich dieser Thematik wieder auf Tauchstation gegangen. „Von Vereinsseite gibt es nichts Neues“, gab Krieg am Wochenende auf Nachfrage lapidar Auskunft.

Die NÖN fragte deshalb auch bei der Marktgemeinde Weikendorf als zuständiger Baubehörde nach. „Für bewilligungspflichtige Umbauarbeiten ist eine Baubewilligung notwendig“, heißt es dort eingangs allgemein. Im konkreten Fall habe Stripfing „im August 2022 Pläne für Umbauarbeiten eingereicht, die bewilligt wurden. Ob diese Pläne so ausgeführt werden oder eventuell neue Pläne eingereicht werden, ist uns nicht bekannt.“ Auch ein Baubeginn sei der Gemeinde derzeit nicht bekannt.

Genauere Fragen könne aber nur der SV Stripfing beantworten.