Bestes Team in Niederösterreich

4:1 stand am Freitagabend auf der Anzeigetafel am FAC-Platz, der SV Stripfing schickte den Titelkandidaten aus St. Pölten mit einer Packung nach Hause. Trainer Christian Wegleitner war im Nachgang richtig stolz: „Genau das bestätigt, wie stabil wir mittlerweile sind. Wir waren über den gesamten Zeitraum richtig giftig. Es ist trotzdem noch immer der Titelfavorit gewesen.“

Nicht „nur“ drei Punkte gab es für den SVS, sondern als Zuckerl obendrauf Rang drei in der Tabellen und damit auch die Tatsache, dass man über die Länderspielpause das beste Team Niederösterreichs ist. „Mit dem Kopf macht es gar nichts. Es ist natürlich eine schöne Geschichte, aber es gibt noch einen Haufen Partien zu spielen“, bremst Wegleitner ein wenig, der aber durchaus weiß: „Zu so einem Zeitpunkt gibt das Positivität und Motivation für alle Beteiligten. Wir wissen, dass wir jedem Gegner Probleme bereiten können. Wir werden als eine der drei spielstärksten Mannschaften in der Liga wahrgenommen. Das ist natürlich schon auch was, was einen freut.“