Das erste „Heimspiel“

Mehr als 1.100 Zuschauer blickten dem SV Stripfing beim ersten Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte auf die Beine. Sportlich endete die Fahrt in die Südstadt ganz spät mit einer Enttäuschung, Lukas Malicsek köpfte die Admira in der 91. Minute zum 1:0-Erfolg. Trainer Christian Wegleitner nahm dennoch viele gute Erkenntnisse mit: „Für die Kürze der Vorbereitung war das Auftreten sehr positiv, aber wir wissen natürlich, dass das Ergebnis dazugehört.“ In Hälfte eins fehlten ihm noch die klaren Torchancen, in der zweiten gab's diese, allerdings blieben sie ungenutzt.

Das soll besser werden, wenn Stripfing am Freitag sein erstes „Heimspiel“ in der neuen Liga bestreitet. Am FAC-Platz in Floridsdorf treffen die Marchfelder im Duell zweier Aufsteiger auf Ex-FC Marchfeld-Coach Carsten Jancker und dessen DSV Leoben. Nach der erfolgreichen Zulassung in dritter Instanz und der fixierten Kooperation mit der Austria soll der SVS nochmal bei der Bundesliga angesucht haben, doch noch in der Generali-Arena spielen zu dürfen. „Das hätte natürlich Vorteile gebracht, nachdem dort auch trainiert wird“, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens des Vereins: „Wir haben jedoch zuvor Floridsdorf als Ausweichstadion beim Zulassungsantrag ausgewählt und sind letzten Endes glücklich mit der Entscheidung, unsere Heimspiele am FAC Platz austragen zu können.“

Diesen müsse man nun allerdings erst kennenlernen und sich daran gewöhnen, sagt Trainer Wegleitner, der das Wort Heimspiel selbst unter Anführungszeichen setzt: „Das sind Erfahrungen, die wir erst machen müssen.“ Und zwar ohne Training im Vorfeld des Matches. Wie Leoben wird auch Stripfing erst am Freitag den FAC-Platz betreten. Dem Gegner zollt Wegleitner Respekt: „Es weiß schon jeder, wie sie sich verstärkt haben und welche Ziele sie haben. Ein harter Brocken.“

„Neue“ Gesichter

Das erste Saisonspiel brachte auch neue Aufschlüsse in seinem Kader mit sich. So stand Moritz Wels in der Startelf der Stripfinger. Der Offensivmann wechselte kürzlich von Sturm Graz zur Austria, auf den letzten Drücker wurde er nun auch für den Kooperationsklub gemeldet. Für Wels kam später Nikola Gataric, und auch das war eine Überraschung. Anfang Juli hatte der Sportliche Leiter Adnan Mravac von abgebrochenen Verhandlungen mit dem 17-fachen Torschützen aus der Meistersaison berichtet. Nun wurden sich die Parteien offenbar doch einig, Gataric stieg vor wenigen Tagen ins Training ein. „Er war gleich auf der Bank, weil er Qualität hat. Jetzt wollen wir ihn langsam heranführen, weil er natürlich noch Trainingsrückstand hat“, sagt Wegleitner über den neuen, alten Stripfinger.

Joker war auch Joshua Steiger. Der 22-Jährige spielte zuletzt bei den WAC Amateuren und stieß vor dem Cup-Spiel in Oberwart zu Stripfing.