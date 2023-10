Der Wels im Karpfenteich

Durchwachsen verliefen die ersten Wochen für Stripfings Sommerneuzugang Moritz Wels. Der Kooperationsspieler der Austria hatte mit Knieporoblemen zu kämpfen und verpasste Teile der Vorbereitung krankheitsbedingt, kommt jetzt aber immer besser in Form. Am Freitag in Dornbirn legte er das erste Tor perfekt für Darijo Pecirep auf und erzielte das zweite selbst. Zur Pause musste er mit Bauchstechen in der Kabine bleiben.

„Er hat gut aufgezeigt, das freut mich total für ihn. Er hat den Gegner beschäftigt, war gut dabei“, gab es Lob von Trainer Christian Wegleitner. Unter der Woche im Cup gegen den GAK bestritt der 19-Jährige seine ersten 90 Minuten für Stripfing, Wegleitner und sein Team führten ihn langsam heran. Dass es jetzt mit zwei Scorerpunkten klappte, ist Genugtuung: „Da bekommt man schon einen Eindruck, was der Bursche im Stande ist, zu leisten.“

Wels selbst will gegen St. Pölten an seine Leistung von Freitag anknüpfen: „Ein souveräner Auftritt der Mannschaft. Es freut mich natürlich, dass ich mit einem Tor und einer Vorlage meinen Beitrag zum Sieg hinzugeben konnte.“ Er ist glücklich, beim SVS gelandet zu sein: „Ich bin froh, beim SV Stripfing die Möglichkeit zu erhalten in der 2. Liga zu performen und mich für die Kampfmannschaft der Austria zu empfehlen. Ich werde alles daran setzen, mich weiterzuentwickeln, das Beste aus mir herauszuholen und abzuliefern. Egal wo ich zum Einsatz komme.“