Die Krux mit den Standardsituationen

Aufsteiger Stripfing startete mit sieben Punkten aus sechs Spielen solide in die Saison, daran ändert auch die knappe 0:1-Niederlage am Freitag gegen die Vienna nichts. Nachdenklich macht allerdings das Wie des entscheidenden Gegentreffers. Der fiel nämlich einmal mehr nach einer Standardsituation.

Knapp 88 Prozent aus ruhenden Bällen

Die ruhenden Bälle bekommt der Regionalliga-Meister der Vorsaison in der 2. Liga nicht optimal verteidigt, aus dem Spiel heraus fing man sich in der bisherigen Spielzeit nämlich nur einen einzigen Treffer. Sieben der acht Gegentore musste Kilian Kretschmer nach Einwürfen, Freistößen oder Eckbällen schlucken. „Das schmerzt natürlich. Aber ich will das gar nicht überdramatisieren, weil wir die letzten drei Spiele sehr stabil waren“, haderte Trainer Christian Wegleitner zwar kurz, sprach seiner Abwehr aber auch ein Lob aus.

Außerdem merkte man den Stripfingern in Wien-Döbling erstmals in dieser Spielzeit die Strapazen der bisherigen Spiele an. Nach vorne zeigte man sich oft ideenlos, in den Zweikämpfen und offensiven Vorträgen fehlte teilweise die Aggressivität bzw. die Dynamik. Geschuldet war das auch einigen angeschlagenen Spielern; so musste beispielsweise Christian Gartner mit einer gebrochenen Zehe auf die Zähne beißen, und auch Darijo Pecirep war nicht bei 100 Prozent. Die Länderspielpause kommt daher wie gerufen, danach wartet am 15. September Liefering, das exakt mit der selben Punkteanzahl und dem selben Torverhältnis (6:8) in die Saison startete. „Jetzt heißt es wirklich auskurieren und Wunden lecken, damit wir wieder frisch aus der Pause kommen“, gab Wegleitner die Marschroute vor.

Gegen die Salzburger will man Mitte September zurück in die Erfolgsspur, Wegleitner meinte: „Ich will, dass wir unsere Schritte machen. Der Fokus liegt absolut auf unserem Spiel. Die Haupterwartung ist, mit Ball wieder das spielen, was wir können.“