Drittes Spiel in Folge ungeschlagen

„Das war schon sehr stabil, was die drei da hinten gemacht haben. Wirklich bombig verteidigt“, lobte Stripfing-Trainer Christian Wegleitner seine Mannen nach dem 3:1-Sieg gegen Horn.

Damit ist Stripfing nicht nur seit drei Spielen ungeschlagen, sondern mit sieben Punkten aus fünf Spielen auch solige gestartet. „Der Start ist mit der Punkteausbeute wirklich okay“, gab der Coach zu.

Maßgeblich beteiiligt am Erfolg gegen Horn waren nicht nur die Verteidiger rund um Markus Lackner, Simon Furtlehner und Florian Kopp – Letzterer erzielte mit dem 2:1 übrigens auch sein erstes Saisontor – sondern auch Offensivmann Joshua Steiger. Der 22-Jährige kam im Juli von den WAC Amateuren und musste sich zunächst mit einem Platz auf der Bank begnügen. Schon in Amstetten durfte er von Beginn an ran und auch am Freitag gegen die Waldviertler war er wieder Starter. Steiger zahlte seinem Coach das Vertrauen zurück, erzielte das 1:0 selbst und bereitete das 2:1 durch Kopp mustergültig vor. Die ersten Scorerpunkte für Stripfings Nummer elf.

Christian Garnter (re.) zog wie gewohnt im Mittelfeld der Stripfinger die Fäden. Foto: Robert Simperler

Wegleitner freut sich über das Momentum, hob aber auch den Finger: „Es geht in die Richtung, wo wir hinwollen. Aber alle Beteiligten wissen auch, dass noch Luft nach oben ist und wir uns steigern können.“