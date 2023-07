Ein historischer Augenblick

Das Erreichen der zweithöchsten Spielklasse ist im Sportbezirk Gänserndorf ein historischer Moment. Bisher schafften dieses Kunststück nur der ASV Hohenau (1950 bis 1959 in der Staatsliga B sowie folglich bis 1962 in der Regionalliga Ost, die ab 1959 die zweithöchste Spielklasse war), der SC Marchegg (1964 bis 1966 in der Regionalliga Ost) und der SC Untersiebenbrunn (1999 bis 2005).

Dass man sich nun ebenfalls einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat, sorgt für Freude beim SV Stripfing, wenngleich kaum Zeit bleibt, den Moment zu genießen. Zu kurz und zu intensiv war die Zeit zwischen dem positiven Zulassungsbescheid in dritter Instanz und dem ersten Spiel am Freitag bei der Admira. Dennoch erwarte man den Auftakt mit „großer Spannung und natürlich mit einer riesigen Vorfreude“, heißt es aus den Reihen des Vorstands auf NÖN-Anfrage. Ziel als Aufsteiger sei in einer „so starken und ausgeglichenen zweiten Liga, am Ende der Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen“. Daran würden „alle Beteiligten sehr akribisch“ arbeiten.

Wegleitner will auf sich selbst schauen

Der Auftaktgegner ist mit der Admira kein Unbekannter, waren die Südstädter doch vor zwei Saisonen noch erstklassig. Zudem fanden in der Vergangenheit immer wieder ehemalige Admiraner den Weg nach Stripfing, pflegen die Vereine ein gutes Verhältnis. Trainer Christian Wegleitner will sich dennoch auf die eigenen Hausaufgaben konzentrieren: „Über den Gegner wissen wir relativ viel, aber das wird nicht das Entscheidende sein. Entscheidend wird sein, wie weit wir schon sind und wie wir das auf den Platz bekommen.“

Er will seine Mannen wie im zweiten Durchgang gegen Oberwart sehen: „Wenn wir die gleiche Leidenschaft auf den Platz bekommen, ist das Ziel, dass wir schon was mitnehmen. Also ich sage es ganz offen: Wir wollen zur Admira fahren und etwas mitnehmen.“