Erster Sieg im Profibereich

Will man im Profibereich bestehen, braucht es neben einem professionellen Staff auch die nötige Einstellung – und Spieler mit Erfahrung und Qualität. Von denen hatte der SV Stripfing am Freitag genug auf dem Feld, um Bundesliga-Absteiger Ried wehzutun und die Oberösterreicher ohne Punkte nach Hause zu schicken. Für den SVS waren es die ersten Punkte im Profibereich. Die NÖN verschaffte sich einen Überblick und hob ein Quartett hervor:

Markus Lackner

Noch vor wenigen Wochen im Rieder Kader, feierte der 32-Jährige ausgerechnet gegen die Ex-Kollegen sein Debüt – und überzeugte dabei als zentrale Figur in der Dreierkette. „Das Paket ist für uns einfach interessant. Ein Spieler, der charakterlich zu uns passt und seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben kann. Er war sehr stabil, man sieht dann gleich, dass wir auch zu null spielen können“, freute sich Trainer Christian Wegleitner.

Darijo Pecirep

Die Note eins gab es für den früheren Bundesliga-Torjäger. Immer anspielbar und stets ein Unruheherd im letzten Drittel, gelang es Pecirep nach 15 Minute auch, Ried-Verteidiger Nikki Havenaar alt aussehen zu lassen. Havenaar war eigentlich in der besseren Position, Pecirep brachte seinen Körper zwischen Gegner und Ball und bediente Gataric im Rückraum, der das 1:0 erzielt. „Wir waren einfach von der ersten Minute an da und man hat gesehen, wir wollen unbedingt punkten. Jeder hat sich reingehaut und das macht die Mannschaft aus“, jubelte er.

Nikola Gataric

30 Minuten gegen die Admira, 45 gegen Leoben und jetzt 90 gegen Ried – der Kroate wurde langsam herangeführt und zeigte am Freitag, wie wichtig er ist. Mit dem Goldtor krönte er seine starke Leistung. „Ein erfrischendes, belebendes Element“, fand sein Coach. „Über seine Qualität wissen wir sowieso Bescheid, wir wollten ihn aber langsam aufbauen“, so Wegleitner weiter.

Nikola Gataric (25) wurde nach dem 1:0 gegen Ried bejubelt, Darijo Pecirp (21) gab den Assist. Foto: Dominik Siml

Kilian Kretschmer

Seit Wochen in Hochform, gab er seinem Team auch diesmal wieder Stabilität und hielt das, was zu halten war. Die Null hinten ist auch sein Verdienst.

Wegleitner resümierte nach dem Premierensieg: „Nur mit Siegen verstärkt man den Glauben an sich selbst. Ich hab in der Vergangenheit schon sehr oft gehört, dass wir gut spielen, aber das bringt nichts, wenn du nicht punktest. Für uns ist sehr wichtig, dass wir diesen historischen Sieg eingefahren haben.“

Jetzt wartet auf die Marchfelder ein Niederösterreich-Doppel. Zunächst muss man auswärts nach Amstetten. Die Fallmann-Truppe verlor am Sonntag zum dritten Mal in Folge und ist Letzter. Danach trifft man zu Hause auf den SV Horn, die Waldviertler sind Vorletzter. Zwei Teams, die für den Aufsteiger in Reichweite erscheinen.