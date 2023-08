Erster Zweitligatorschütze der Vereinsgeschichte

Luca Pazourek, der sein Debüt in der zweithöchsten Österreichischen Liga in der Saison 2021/22 für die Young Violets feierte, ist der erste Stripfinger Torschütze im Profigeschäft. In der vorangegangenen Spielzeit sammelte Pazourek 29 weitere Einsätze, traf dabei einmal und bereitete einen weiteren Treffer vor. In dieser Spielzeit benötigte er nur zwei Matches für seinen ersten Saisontreffer.

Und wie hört sich das für den Außenbahnspieler an, erster Zweitliga-Torschütze der Vereinsgeschichte zu sein? „Ein tolles Gefühl, aber wenn sich am Ende die ganze Mannschaft nicht belohnen kann, nimmt das ein bisschen die Freude. Aber natürlich ist es schön zu hören.“

Das Spiel an sich analysierte der 18-Jährige wie folgt: „Wir haben die ersten 20, 25 Minuten komplett verschlafen und sind dann auch verdient in Rückstand gegangen. Dann haben wir eigentlich gut ins Spiel gefunden, auch den Anfang der zweiten Halbzeit dominiert und uns belohnt durch das 1:1. Dann haben wir das 2:1 nach einer fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung bekommen und dann war es gelaufen.“

Stripfing - Leoben Zwei Standards besiegeln erste Heimniederlage

Er blickt schon auf Freitag, wo die SV Ried in einem weiteren Heimspiel wartet: „Jetzt heißt es, die letzten zwei Spiele abhaken und schauen, dass wir uns belohnen und uns drei Punkte holen. Die Mannschaft gibt im Training alles, wir halten wirklich zusammen und jetzt müssen wir uns wirklich einmal belohnen.“