Grieche und Torhüter dürften kommen

Der SV Stripfing bastelt weiter am Kader für die erste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Zwei neue Puzzleteile scheinen nun gefunden. Beim Testspiel am Freitag in Mannsdorf (Stripfing gewann 2:1) waren neben elf Akteuren, die schon 2022/23 in Stripfing spielten sowie sieben von der Austria auch Christos Papadimitriou und Antonio Basic mit dabei. Beide kamen in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.

Bei Papadimitriou, der schon einige Zeit mit Stripfing trainiert, handelt es sich um einen 29-jährigen Griechen mit spannender Vita. Der Linksfuß kickte unter anderem in seiner Heimat bei AEK Athen sowie in Deutschland bei RB Leipzig oder Energie Cottbus, ehe er die letzten Jahre beim FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost verbrachte. Sein Auftritt beim Probegalopp in Mannsdorf gefiel Trainer Christian Wegleitner richtig gut: „Man hat gesehen, dass er mit seiner Erfahrung auf der Seite richtig Dampf machen kann.“

Basic ist ein 17-jähriger Goalie vom FAC. Er dürfte in Stripfing das Torhütergespann vergrößern und Sicherheit bieten, weil sich Austrias Sandali Conde noch von einer im Frühjahr erlittenen Handgelenksverletzung erholt. Eine offizielle Bestätigung zu beiden Spielern steht beim SVS allerdings noch aus.