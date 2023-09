Hiobsbotschaft für Stripfing

BItter Tage für den SV Stripfing und Stammgoalie Kilian Kretschmer. Der 22-Jährige verletzte sich am Dienstag im Cupspiel gegen den GAK an der linken Hand, brach sich in der zweiten Halbzeit den kleinen Finger. „Mir geht’s den Umständen entsprechend gut“, gab er der NÖN am Telefon vor dem Auswärtsspiel in Dornbirn (Spielbeginn heute 18.10 Uhr) Auskunft.

Der linke Arm ist bis zum Ellbogen eingegipst, nachdem Kretschmer am Dienstag mit einem Gegenspieler zusammenkrachte. Die restliche Zeit biss er auf die Zähne, bestritt also alle zehn Pflichtspielauftritte für den SVS über die volle Distanz. Gleich nach dem Zusammenprall ahnte er Böses: „Da hab ich mir schon gedacht, das spürt sich nicht gut an. Ich hab‘ dann aber weitergemacht, weil ich gehofft habe, wir drehen die Partie noch und ich die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte.“

Vier Wochen Gips

Rund vier Wochen bleibt der Gips, damit verpasst Kretschmer nicht nur das Dornbirner Auswärtsspiel, sondern unter anderem auch das Match gegen den SKN St. Pölten, wo er einst die Akademie besuchte. „Richtig bitter, da hätt‘ ich mich schon voll drauf gefreut“, seufzt er.

Hinter dem Stammtorhüter matchen sich Antonio Basic, Sandali Conde und Edwin Djulic um den Platz zwischen den Pfosten. Am Dienstag in Graz saß Letzterer auf der Bank, wie auch in den vergangenen Meisterschaftspartien.