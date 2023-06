Kretschmer bleibt an Bord

Kilian Kretschmer und der SV Stripfing arbeiten auch in der kommenden Saison zusammen. „Wir haben eine super Saison gespielt, es hat alles gepasst und deswegen will ich auch bleiben“, erklärte der Stammtorhüter der Marchfelder. „Es gibt noch nichts Schriftliches, also unterschrieben ist noch nichts, aber wir haben uns mündlich geeinigt“, berichtet der 22-Jährige.

Definitiv nicht mehr mit dabei ist Stürmer Petar Zubak. Landesligist Kottingbrunn verkündete den 27-jährigen Kroaten als Neuzugang. Namensvetter Simunic dürfte bleiben, bei Zvonimir Ziger stehen die Zeichen auf Abschied. Auch Simon Furtlehner soll nach der starken Saison begehrt sein.