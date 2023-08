Lackner-Debüt ausgerechnet gegen Ried?

Beim ersten Heimspiel zog der SV Stripfing gegen ein starkes Leoben mit 1:4 den Kürzeren. Neuzugang Markus Lackner, erst in der Vorwoche aus Ried ins Marchfeld gewechselt, nahm auf der Tribüne Platz und stand der NÖN nach Spielende in den Katakomben des FAC-Platzes Rede und Antwort: „Das Gesamtpaket passt für mich. Ich bin wieder daheim, bei der Familie und Freunden, das war für mich auch ein Grund“, schildert der Badener. Nachsatz: „Ich will den Spaß wiederfinden, der in den letzten Wochen ein bisschen abhanden gekommen ist.“

Stripfing - Leoben Zwei Standards besiegeln erste Heimniederlage

Den zweiten Auftritt seiner neuen Truppe sah er gespalten: „Ich glaube, wir haben Phasen gehabt, wo wir echt gut gespielt haben. Hinten haben wir noch zu leicht die Tore bekommen und zu viele Räume hergegeben, aber es waren auf jeden Fall gute Ansätze dabei.“ Die Ziele formuliert er mannschaftsdienlich: „Ich will schauen, dass ich vielleicht dem ein oder anderen jungen Spieler beim nächsten Schritt helfen kann, der sich dann in ein paar Jahren erinnert und sagt: Der Lacki hat mir mit der Erfahrung weitergeholfen.“

Was die Tabellesituation betrifft wollte er sich nicht festlegen: „Vom Platz her setze ich mir gar keine Ziele. Ich mein, wir sind trotzdem noch der Aufsteiger, da muss man am Boden bleiben. Ich glaube, das erste Ziel muss sein, dass man nichts mit Abstieg zu tun hat, dann kann man weiterschauen.“

Einige Trainingseinheiten hat der Routinier schon in den Beinen, am Freitag wartet prompt Ex-Klub Ried. Lackner schmunzelt: „Mit den Namen wird es schön langsam, das ist die erste Mannschaft wo ich hinkomme, wo ich niemand wirklich persönlich gekannt hab'. Ich bin fit, mir fehlt nur die Matchpraxis und die find' ich nur über die Spiele. Da hoffe ich, dass das in dieser Woche kommt.“ Er leugnet nicht, dass die Partie für ihn „etwas Besonderes wäre“: „Natürlich, ich kenne in Ried noch alle, aber am Feld musst du das sowieso ausblenden. Wäre toll, wenn das mein erstes Spiel wird und wir vielleicht sogar gewinnen.“