Lackner landet im Marchfeld

Erst am Dienstag veröffentlichte die SV Ried die Nachricht über die Vertragsauflösung mit Markus Lackner. Seit 2020 stand der Defensivmann aus Traiskirchen bei den Oberösterreichern unter Vertrag, zuvor war er lange Zeit bei der Admira sowie Sturm Graz tätig. Die logische Folge: 241 Bundesliga-Spiele auf der Visitenkarte, und 60 weitere in der 2. Liga.

Admiral 2. Liga Traiskirchner Markus Lackner und SV Ried trennen sich einvernehmlich

Letztere Zahl wird sich wohl bald erhöhen, denn Lackner hat umgehend einen neuen Verein gefunden. Der 32-Jährige unterschreibt beim SV Stripfing und soll dort den Anteil der erfahrenen Spieler im Kader vergrößern. „Er kann einerseits unseren jungen Spielern so vieles mit seiner Bundesligaerfahrung mitgeben, anderseits soll Markus auch für Stabilität in unserer Abwehr sorgen. Wir bekommen einen super Typen, einen tollen Charakter, der sehr gut zu uns und unserer Mannschaft passt“, wird Trainer Christian Wegleitner in einer Pressemitteilung der Marchfelder zitiert.

Lackner selbst gibt an, „das Projekt mitsamt der Kooperation mit Austria Wien, sowie die Mannschaftszusammenstellung mit einigen Routiniers und sehr vielen jungen, hungrigen Spielern, sehr spannend“ zu finden. Er wolle nun mithelfen, den Youngsters den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu ermöglichen.

Freilich soll der Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, auch mithelfen, den SV Stripfing auf Bundesliga-Ebene zu etablieren. Der Auftakt bei der Admira ging vergangenen Freitag ganz spät mit 0:1 verloren. Morgen steigt bereits das erste Heimspiel gegen Leoben. Anpfiff im Ausweichstadion in Wien Floridsdorf ist um 18.10 Uhr.