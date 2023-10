Pecirep befeuert den Erfolgslauf

Mit dem schnellsten Tor der laufenden Zweitligasaison legte der SV Stripfing die Basis für den dritten Sieg in Folge. 25 Sekunden dauerte es, bis Moritz Wels, nach starkem Assist von Darijo Pecirep, zum 1:0 traf.

Pecirep selbst legte zwei weitere TOre nach, schon zur Pause stand es 3:0 für die Niederösterreicher, die nach dem Wechsel in den Verwaltungsmodus schalteten. „Extrem fleißig, extrem leidenschaftlich. Er ist immer beteiligt, wenn es brennt. Er findet immer besser in Form“, strahlte Trainer Christian Wegleitner nach drei Scorerpunkten seines Stürmers. Der wiederum hält jetzt bei sieben Saisontoren und steht, mit einigen anderen, ganz oben in der Schützenliste. Ob es sein bester Auftritt im Dress des SVS war? „Ich glaube nicht“, schmunzelt er, „letztes Jahr waren viele gute Spiele dabei.“

Der Stripfinger Aufschwung hat mehrere Gründe, Pecirep beispielsweise meint: „Ich glaube, der Zusammenhalt und dass wir immer unser Bestes geben, machen uns stark.“ Coach Wegleitner sah noch einen anderen Faktor: „Ich denke einmal, dass wir (das Trainerteam, Anm.) schön langsam spüren, wo welcher Spieler am besten aufgehoben ist. Das gibt uns Stabilität. Die Abstimmung untereinander wird immer besser.“ Nachsatz: „Durch Siege bekommt man ein Selbstverständnis in den Aktionen.“

Von denen feierte Edwin Djulic seit „Amtsübernahme“ im Stripfinger Tor drei, gewann also alle seine Spiele. Stammtorhüter Kilian Kretschmer soll nach Fingerbruch bald gipslos sein, bis dahin hält man an Djulic fest. „Er vertritt ihn richtig gut“, findet Wegleitner.

Gartner mit Knieverletzung lange out

Das Thema Verletzungen bleibt im blau-gelben Lager allerdings allgegenwertig. Moritz Wels musste nach einem Schlag schon in der ersten Hälfte gegen Lafnitz vom Feld, Routinier Christian Gartner verletzte sich – bei einem Foul von ihm – am Knie und musste gestützt vom Feld gebracht werden. Die Diagnose war erschütternd: Riss des Außen-, Innen- und Kreuzbandes sowie auch des Meniskus. Der 29-Jährige muss monatelang zuschauen.