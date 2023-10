Projekt Stadionbau: Das sind die Pläne

Sportlich lief es für den SV Stripfing vor der Länderspielpause blendend. Da gab's zwei Siege hintereinander, der zweite war mit dem 4:1 gegen Titelkandidat St. Pölten ein kräftiges Ausrufezeichen.

Abseits des Platzes wurde vonseiten der Stripfinger ein genauer Plan zum bevorstehenden Stadionumbau in Aussicht gestellt. Am Montagabend war selbiger noch immer ausständig, wenngleich Pressesprecher Christopher Krieg beteuerte: „Das Stadion wird fristgerecht unter Einhaltung aller Voraussetzungen seitens der Bundesliga fertiggestellt.“ Konkret sollen nach wie vor Rasen, Bewässrung, Kabinen, Flutlicht und eine mobile Tribüne in Planung sein.

Bis zum Saisonende in Floridsdorf?

Da Stripfing das Projekt allerdings nicht alleine umsetze, komme es zu leichten Verzögerungen: „Es gibt eine Partnerschaft mit einem Unternehmen, mit dem man gemeinsam den Bau realisiert“, verriet Krieg, der festhielt: „Wir wollen so schnell wie möglich in Stripfing spielen. Sollte es aber Bauverzögerungen geben, kann man in Floridsdorf bis zum Saisonende spielen.“ Genau terminisiert ist die Stripfinger Rückkehr auf den eigenen Platz also bis dato nicht.

Zurück zum Sportlichen: Da hat der SVS jetzt erstmal Robert Weinstabl und den SV Lafnitz vor der Brust. Auswärts in der Steiermark will man den jüngsten Erfolgslauf fortsetzen. Nach der Auswärtsfahrt steht das Aufsteigerduell mit Schwarz-Weiß Bregenz auf dem Programm. Die Vorarlberger sind zu Gast bei Stripfing – vorerst noch auf dem FAC-Platz.